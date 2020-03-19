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智邦去年EPS 8.91元 每股配發6.2元現金股利

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

智邦科技（2345）今（19）日召開董事會，會中通過2019年合併營收達到554.01億元，全年合併稅後純益為49.5億元，每股稅後純益（EPS）則為8.91元；智邦也在此次董事會中通過股利配發案，考量公司近期資本支出需求，包括研發測試大樓興建及相關設備投資等，董事會決議擬發放現金股利每股6.2元。

智邦盈餘分配率約70%，智邦今日股價落入跌停，收149元，現金殖利率4.2%。

智邦科技108年度全年合併營收達到554.01億元，年增29%，毛利率19.85%，全年平均營業利益率為10.9%，稅後純益為49.5億元，年增68%，每股稅後純益為8.91元。

展望2020年網通設備產業景氣展望，智邦表示，隨著全球5G行動寬頻網路的陸續布建，網路頻寬需求高速成長，雲端應用持續增加，以及要求更高速、更安全的應用服務環境需求，都將帶動網路通訊設備創新商機。

未來人工智慧及物聯網的趨勢，開放架構及軟體定義IT，也將需要大量的整合性網路設備，預期將帶動新一波商機。

另外，智邦強調，隨著國際保護主義抬頭，各國對在地化、自主化需求增加也帶來新的營運挑戰與風險，必須以更積極靈活的全球營運策略來降低風險。

近期新型冠狀肺炎病毒等傳染病疫情造成的供應鏈管理難度，是否將造成原物料供應延遲或客戶需求減緩，則需縝密進行資訊整合分析以隨時反應調整因應。

對智邦而言，今年最大的挑戰不只來自於技術與產業趨勢的變化，更來自於對全球系統性不確定風險的因應能力。

智邦科技 營收

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