中磊去年獲利年增28%、EPS 4.21元 擬配發現金股利3元

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（18）日召開線上法人說明會，會中公佈2019年第4季暨全年營運成果。中磊2019年營收達318億元。

受惠於電信直接銷售業務增溫，成功提升產品附加價值，全年合併毛利率達16%，年增率13.4% 大幅提升。累計全年營業利益為9.9億元；歸屬母公司稅後淨利達10.3億元，年成長達28%，表現亮麗，每股稅後純益（EPS）4.21元。

今日中磊董事會亦通過盈餘分派案，擬配發每股現金股利3元，股利政策維持高配發水準，將提交股東常會通過後實施。

在單季營運方面，2019年第4季合併營收達95.6億元，季增率為6%。受惠於較佳的產品組合，毛利率達14.8%，年成長14%，EPS 達1.43元。

展望整體市場景氣，中磊表達樂觀的態度。面對5G及智慧物聯網的時代來臨，頻寬升級需求熱絡。中磊發揮系統整合的核心優勢，領先推出高附加價值應用如：智慧物聯網、商用網通設備、智慧能源、新世代小型基地台等解決方案，電信市佔率持續提升。

此外，因應營運日趨國際化，中磊加速全球化布局，不僅因應客戶需求迅速擴增新產能，現集團產能串聯蘇州、台灣、菲律賓等三地製造中心，服務全球電信客戶；同時加速拓展全球行銷版圖，深耕佈局日本、東南亞、印度、拉丁美洲等新興市場，已見成效。

在研發方面，持續強化集團軟實力，提供全球電信客戶在地技術支援，預期在新市場、新產能的挹注下，整體營運成長可期。