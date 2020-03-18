安馳去年EPS 2.77元 今年營運仍審慎樂觀

安馳科技（3528）去年營收為41.19億元，較前一年同期略減0.1％，稅後純益為1.82億元，則較前一年小幅增加2.48％，主要在於該公司去年積極推出高階整合應用方案，優化產品結構效益逐步顯現，去年每股稅後純益為2.77元，今年雖有新冠肺炎影響，公司全年營運展望仍審慎樂觀。

安馳去年主攻高階應用整合方案，其中賽靈思產品線推出雲端網路到邊緣端點的全方位智能方案，已獲得資料中心、邊緣運算及自動化量測設備等新客戶的訂單，出貨量持續成長；ADI產品線除持續深耕工控自動化及物聯網相關產品外，今年更進一步推出結合人工智慧與物聯網的大型AIoT整合方案，為公司拓展高階應用市場再下一城。

安馳表示，公司今年在雲端平台、邊緣運算、及人工智慧物聯網（AIoT）等三大新興領域產品銷售的成長動能最為明顯。

其中在雲端與邊緣運算方面，公司推出整合賽靈思可程式邏輯晶片與高容量記憶體的雲端運算加速器，大幅提升產品的運算效能，已成功切入大型資料中心、晶片測試驗證平台及大數據分析等高階應用市場，協助客戶提升新產品前期設計效率，並拓展雲端運算及邊緣運算整合產品市場。

展望今年，安馳維持審慎樂觀的看法，主要在於公司推出人工智慧物聯網（AIoT）、雲端加速平台、與邊緣運算等三大新興應用領域產品，出貨量穩健成長，降低電子產業淡旺季對公司營運影響，公司未來將進一步推出結合軟硬體的客製化整合方案，除深耕工控自動化領域外，並將拓展至利基型的智慧監控、醫療演算及智慧辨識系統市場，為公司中長期營運再添成長動能。