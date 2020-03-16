州巧光電業績步步高 最快4月中旬上市
州巧科技（3543）主攻面板、背光模組沖壓件業務，另也跨足家居、醫療等領域，三路並進，近年獲利逐年攀升，去年（2019）全年每股純益（EPS）1.22元，來到近九年新高，營運漸穩，預定今年4月中旬上市，明（17）日透過線上直播舉行上市前業績發表會。
州巧去年迎擊中美貿易戰，透過技術升級及產品結構設計客製化，滿足客戶需求，另降低電視產品比重，在中小尺寸產品著墨甚深，拉高中小尺寸產品，並持續拓展家居金屬製品及醫療產品，產品布局更多元，全年稅後純益9,618萬元，較前年約6,402萬元年成長約五成；EPS為1.22元，亦比前年0.8元成長。
州巧2000年成軍，最初以液晶面板（TFT-LCD）沖壓零組件為主要業務，2014年啟動轉型，投入家居金屬製品、醫療產品的製造及銷售等領域，目前醫療產能於新竹廠，台南廠則做家居，另在中國大陸蘇州、廈門、佛山等地皆有設廠做LCD沖壓零組件；前年（2018）設立樂鈞科技，負責醫療產品銷售。
法人指出，州巧在面板產業發展上，不再著墨電視，轉攻車載、工控、醫療等生命周期較長的利基型產品；家居部分近年快速成長、展望穩定，尚在持續擴大中；醫療部分，與日商WHILL公司合作開發電動輪椅，已在東京羽田機場使用，今年第三、第四季會陸續將肌肉裝、居家護理床等新品加入生產，明年產品會更多、更完整。
整體而言，法人表示，州巧雖面板產品有受新冠肺炎疫情影響，但已布局好的訂單並未流失，家居、醫療等需求穩定，各領域都會有成長，全年營收可望有雙位數成長。截至去年，面板營收占整體營收67%，醫療占10%、家居占23%，州巧未來目標擺在新事業，計畫五年內逐步拉抬新事業占比至超過五成。
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