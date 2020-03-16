州巧去年獲利年增50% 每股純益1.22元

國內金屬加工廠州巧科技（3543）預計17日舉行股票上市前業績發表會；儘管面臨美中貿易戰衝擊，州巧透過技術升級及產品結構設計客製化，滿足客戶需求，並降低電視產品比重，去年獲利年增50%，每股純益1.22元，為近年最佳。

州巧主要從事TFT-LCD沖壓零組件、家居金屬製品及醫療產品之製造及銷售，其中面板沖壓零組件部份，配合面板、背光模組與系統廠等客戶，生產符合市場各尺寸TFT-LCD在顯示器、車用、工業控制、醫療、筆電等應用相關精密沖壓零組件。

家居事業方面，州巧已成為國際級家具商的合格供應商，並持續開拓新產品，如鋼板抽屜及金屬層架等，致力發展家居領域；醫療事業方面，州巧從電動輪椅之生產代工，現已自主開發新型電動輪椅，且自主設計居家照護床，由OEM領域跨入ODM領域。

州巧以薄型化及環保性兼具的鐳射焊接製程技術獲得客戶認同及青睞，並深耕模具研發技術，在近年提升優化製程能力，並聚焦價值產品，同時導入自動化智能生產設備，提升為品質、效率及彈性兼具之人機協作，以核心技術扎根，深耕自動化製程，實現工廠智能化，而得以使TFT-LCD沖壓零組件產品品質保持良好的水準。

家居事業方面，州巧憑藉高度自動化廠線生產，提升產品品質及減少製造損耗，並以新型烤漆製程，提高產品附加價值，以系統管理、創新製程及產能最大化方式，創造產品競爭優勢；醫療事業方面，州巧以累積多年之精密沖壓及鐳射加工等核心技術為基礎，輔以快速應對能力及服務品質深受客戶青睞，公司持續強化研發及設計能力，由OEM領域跨入ODM領域，加深與客戶關係。