快訊

校園拚防疫！侯友宜：6月底前新北師生不准出國

詩人何曾離開人間世？永遠的搜索者楊牧

譜瑞新訂單加入 全年營運上看20%成長

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

高速傳輸介面譜瑞-KY（4966）受惠新訂單挹注及新開發案不斷增加，上半年營運展望樂觀，今日股價逆勢反彈，盤中一度來到623元，漲幅5.6%。譜瑞今年在PCIe 4.0、AMOLED／MiniLED、整合既有的源極驅動IC及行動裝置觸控新產品有重大斬獲，法人指出，上半年營運可望在肺炎疫情中逆勢成長，各項產品獲得客戶採用並開始拉貨之下，預估2020年營收上看20%年成長態勢不變。

新冠肺炎疫情在全球擴散，中國疫情逐漸獲得控制，面板重鎮武漢華星光電逐漸復工，而南韓及台灣面板疫情影響相對較小，對於譜瑞eDP T-Con出貨有正面幫助，法人指出，譜瑞今年在eDP T-Con平均售價上可望微幅上揚，主因產品組合增添新品，包括最近切入的AMOLED／MiniLED，整合既有的源極驅動IC及行動裝置觸控等新產品，為下半年營運成長動能。

而PCIe 4.0也可望在今年下半年發酵，先前由於英特爾在先進節點進度不如預期，間接拖累譜瑞在PCIe 4.0、5.0介面的技術，不過在數據流量激增的結構性成長趨勢不變下，公司譜瑞攜手英特爾開發PCIe 5.0介面可望確保享有上市時的初始溢價。

此外，超微在伺服器高效能運算市場大有斬獲，在去年下半年新款CPU及GPU均已全數支援PCIe 4.0，加上5G環境下對影音檔案容量快速放大，AI應用也為伺服器帶來龐大的資料處理量，資料在高速傳輸時對Retimer的需求必要性提升，譜瑞推出PCIe 4.0的時序重整晶片，分別支援4及16條雙向傳輸通道，目前已通過OEM廠的產品認證，預期今年可望開始貢獻營收。

譜瑞 疫情

延伸閱讀

宜鼎攻AI 營運添翼

台積電股價跳空摜破300元大關 單日市值蒸發近4,000億

英特爾新架構GPU 傳採台積6奈米生產

英特爾下單成真？ 外媒指下一代GPU由台積電6奈米生產

相關新聞

聯強去年獲利近八年新高 激勵股價反彈

聯強（2347）去年（2019）受惠精實計畫發威，包括在業務面清整不健康的業務項目、內部調整不合時宜作法等，在營收衰退情...

耳溫槍、TWS出貨旺 盛群第一季營運淡季不淡

盛群（6202）上半年可望受惠於TWS需求及武漢肺炎帶動耳溫槍MCU晶片強勁拉貨，加上中國去美化政策發酵，第一季營運可望...

譜瑞新訂單加入 全年營運上看20%成長

高速傳輸介面譜瑞-KY（4966）受惠新訂單挹注及新開發案不斷增加，上半年營運展望樂觀，今日股價逆勢反彈，盤中一度來到6...

法人買盤加持 旺宏股價逆勢上漲

旺宏（2337）股價近期隨台股大盤指數向下破底之後，股價在30元左右價位，開始見到投信法人進場逢低買進，近二周投信法人都...

疫情引發股災 友達市值低於手中現金

面板大廠友達近一個月股價重挫逾33%，上周五（13日）跌至波段低點7.69元，總市值降至740億元，低於去年第4季手中現金及約當現金804.5億元，成為此波新冠肺炎疫情肆虐下，第一家市值低於手上現金的電子關鍵零組件廠。

友達喊話 財務結構良好

友達雖然股價下探波段低點，出現「市值低於手中現金」的不尋常狀況，公司強調整體財務結構仍良好，集團並持續積極轉型，除了加碼擴大版圖，完成收購凌華布局解決方案之外，並推出大尺寸等新技術新產品蓄勢待發，積極突圍。

產能利用率逐步攀升 新日興Q2營運將回神

軸承廠新日興（3376）近期業績雖受新冠肺炎疫情干擾，法人仍看好，該公司近期產能利用率正持續攀升，預料第2季起營運將恢復動能，估計單季營收有望年增二成，優於同業表現。

信錦發豪語 股息年年增

信錦（1582）為添增未來營運成長動能，今年起正式啟動「五年計畫」。信錦董事長陳秋郎強調，公司預計未來每年營收目標年增10%，往後每年現金股利絕對不會低於4.5元，有信心一年比一年好。

大摩：緯穎今年先蹲後跳

緯穎（6669）雲端伺服器需求暢旺，外資摩根士丹利表示，緯穎伺服器訂單沒有被砍單，部分訂單因為中國大陸供應鏈受到衝擊，而延至第2季出貨，加上雲端商機受到疫情衝擊小，預期緯穎今年業績將先蹲後跳，看好該公司今年業績表現。

傳奇拓展遊戲海外授權

遊戲研發商傳奇（4994）積極拓展海外遊戲授權業務，目前已與多家海外遊戲營運商洽商，力拚在競爭激烈的遊戲市場脫穎而出。

華為衝刺5G 台廠振奮

海思半導體雖傳出下修在台積電的手機晶片投片量，但仍配合母公司華為加速第五代行動通訊（5G）布建，未下修5G基地台網通處理器訂單，不僅仍讓台積電7奈米製程訂單有撐，也讓主要測試廠京元電（2449）、矽格和提供晶圓檢測方案的精測，下季營運仍吃下定心丸。

騰輝配息5元 殖利率6.9%

銅箔基板（CCL）廠騰輝-KY（6672）董事會決議，去年度盈餘每股擬配發現金股利5元。以騰輝去年每股純益6.85元換算，盈餘配發率逾七成，公司看好今年5G應用等動能。

熱門新聞

台股短線反彈 訊號亮了

疫情引發股災 友達市值低於手中現金

Fed一口氣降息4碼 台股開盤跌59.45點

低油價受惠股 市場熱點

股災超跌… 宏達電、友達破盤價

Mini LED成本降 大廠搶用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。