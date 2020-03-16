譜瑞新訂單加入 全年營運上看20%成長

高速傳輸介面譜瑞-KY（4966）受惠新訂單挹注及新開發案不斷增加，上半年營運展望樂觀，今日股價逆勢反彈，盤中一度來到623元，漲幅5.6%。譜瑞今年在PCIe 4.0、AMOLED／MiniLED、整合既有的源極驅動IC及行動裝置觸控新產品有重大斬獲，法人指出，上半年營運可望在肺炎疫情中逆勢成長，各項產品獲得客戶採用並開始拉貨之下，預估2020年營收上看20%年成長態勢不變。

新冠肺炎疫情在全球擴散，中國疫情逐漸獲得控制，面板重鎮武漢華星光電逐漸復工，而南韓及台灣面板疫情影響相對較小，對於譜瑞eDP T-Con出貨有正面幫助，法人指出，譜瑞今年在eDP T-Con平均售價上可望微幅上揚，主因產品組合增添新品，包括最近切入的AMOLED／MiniLED，整合既有的源極驅動IC及行動裝置觸控等新產品，為下半年營運成長動能。

而PCIe 4.0也可望在今年下半年發酵，先前由於英特爾在先進節點進度不如預期，間接拖累譜瑞在PCIe 4.0、5.0介面的技術，不過在數據流量激增的結構性成長趨勢不變下，公司譜瑞攜手英特爾開發PCIe 5.0介面可望確保享有上市時的初始溢價。

此外，超微在伺服器高效能運算市場大有斬獲，在去年下半年新款CPU及GPU均已全數支援PCIe 4.0，加上5G環境下對影音檔案容量快速放大，AI應用也為伺服器帶來龐大的資料處理量，資料在高速傳輸時對Retimer的需求必要性提升，譜瑞推出PCIe 4.0的時序重整晶片，分別支援4及16條雙向傳輸通道，目前已通過OEM廠的產品認證，預期今年可望開始貢獻營收。