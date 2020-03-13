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東貝董事會通過 授權董事長全權處理廠房處分事宜

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

LED東貝（2499）今（13）日公告，基於公司營運未來發展及資金需求，同時著眼於財務結構之改善，董事會決議授權董事長全權處理廠房處分之相關事宜。

法人推估，東貝應該是出售位於五股約一萬坪的廠房，而出售的金額有望清償五至六成的債務，接著採取售後租回的方式維持既有的產能；由於LED產業競爭激烈，東貝在去年傳出財務面吃緊的消息，東貝隨即說明，近幾年陸續清償債務，銀行聯貸金額降到33億元左右。

供應鏈透露，東貝掌握日系和美系品牌大廠等客戶，將在第2季和第3季陸續出貨Mini LED產品，應用於大尺寸面板和車用的螢幕背光等；法人看好Ｍini LED產品將於第2季開始貢獻營收，隨後逐步放量，東貝在今年的營運表現，有望重返成長的軌道。

東貝 LED 債務

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