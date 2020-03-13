京元電去年稅後純益30.41億元 每股純益2.49元

晶圓測試廠京元電（2449）今（13）日公告去年財報，稅後純益達30.41億元，改寫歷史新高紀錄，每股純益2.49元，為近3年高點，同時經董事會決議擬配發現金股利1.6元，資本公積每股0.2元，以今日收盤價30.4元計算，殖利率約5.92%，盈餘配發率約72.3%。

京元電去年合併營收新台幣255.39億元，年增22.7%，合併毛利率27.47%，較前年25.77%增加1.7個百分點，稅後純益30.41億元，較前年17.95億元大增69.4%，不僅獲利創歷史新高，每股稅後純益2.49元，也大幅優於前年的1.47元。

法人指出，京元電受惠5G基地台及智慧手機、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等各類晶片測試訂單需求暢旺，去年獲利成長優於營收；預估第1季營運表現，可能較去年第4季小幅下滑約5%到7%左右，主要是去年第4季營收創單季新高基期較高、第1季工作天數較少、以及受新冠肺炎疫情影響。