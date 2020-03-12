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威潤去年每股稅後純益0.04元 擬不發放股利

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

威潤（6465）今（12）日董事會，通過去年財報，每股稅後純益0.04元，考量大型專案資金需求增加，擬不發放股利。展望後市，北美、日本市場仍將扮演推動威潤科技營運的重要引擎，威潤也積極擴大產品布局與開展各式策略結盟。

根據統計，威潤去年全年營收2.63億元，年增32.75%，稅後純益121萬元，年增31.14%，每股稅後純益0.04元，毛利率仍站穩40.03%，純益率為0.46%。

威潤表示，雖然去年營業收入及營業毛利均優於前年，因應未來發展需求，強化於北美、日本市場的人力布局並持續積極擴大研發、業務等專業人才聘用，去年營業費用較2018年增加。此外，北美、日本市場多個大型ODM專案因專案需求相對複雜導致產品導入量產時間較長，實際營收的挹注尚未於2019年顯現。展望今年，除了既有的車用衛星定位監控業務外，將聚焦車聯網通訊盒（Telematics Box, T-Box）、車載資通訊垂直市場軟硬整合方案及物聯網三大領域。預估下半年營運表現將優於上半年，全年營收及獲利可望優於去年。

威潤指出，目前多家有換機需求的北美大型系統整合商已在積極測試威潤科技4G產品，相關效益有望自下半年開始顯現。在車聯網通訊盒方面，威潤科技已藉由承接日本某知名車廠北美分公司車聯網通訊盒開發案，建立完善且符合車廠要求的設計開發流程。車聯網通訊盒產品訂單不僅裝機數量大，訂單能見度也相對明朗 ，目前公司正積極與日本一階供應商洽談合作，爭取進一步打入車廠供應鏈。

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