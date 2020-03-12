威潤去年每股稅後純益0.04元 擬不發放股利

台股指數今（12）日隨全球股市重挫，台股一片慘綠之際，少數個股也展現抗跌力道，其中，半導體封測廠南茂（8150）去（2019）年獲利寫下近三個新高，且今（2020）年上半年接單及營運也不看淡，近日雖投信持續買超 ，但今日股價盤中跌幅仍超過5%。

2020-03-12 14:19