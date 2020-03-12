現金減資加持 類比科逆勢中翻紅漲停
電源管理晶片廠類比科（3438）在董事會決議辦理現金減資，每股退還股東3元利多加持之下，在半導體族群一片哀鴻遍野中逆勢走揚，盤中一度觸及漲停33元。
類比科日前董事會決議辦理現金減資約2.02億元，減資比率30%，減資後股本將降至4.71億元。該公司歷經兩次IC設計整併，2016年宣布以換股方式與遠翔科合併，整併後類比科除了繼續專注電源管理IC、馬達驅動IC與整合型微控制器部分，並將資源朝向穿戴式裝置、車用IC、醫療產業領域發展，不過，整併後業績仍無太大起色。
由於與電源管理IC致新業務同質性高，2019年類比科股東會進行董監改選，致新拿下7席當中的5席董事，正式入主類比科，去年第三季財報轉虧為盈，營運逐漸好轉，今年營運表現平穩，前2月營收1.41億元，較去年同期略增0.81%。
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