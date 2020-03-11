十銓看好記憶體現貨及合約價雙漲 點出後市三漲價動能

記憶體模組廠十銓科技（4967）近年來積極經營自有品牌，同時，在毛利率相對高的電競及工業控制產品的出貨也已持續提升，公司轉型的策略逐漸顯現，該公司對看好今年DRAM及NAND Flash現貨價及合約價雙起漲，並點未來市場的三大漲價動能。

十銓表示，依據研調機構Gartner預估今年伺服器成長約4%，AI相關佈建市場需求強勁。十銓看好2020年DRAM及NAND Flash現貨價及合約價雙起漲，大型數據中心佈建帶動記憶體需求逐步竄出。

對於產後市的回升，十銓看好三大動能，第一個動能是，待陸廠復工後，DRAM採購回補備貨；第二個動能則是5G、伺服器、雲端資料中心；第三則是NB、PC容量劇增的替換潮，儘管受疫情影響業績稍加縮水，景氣復甦遲早之事，採購只是遞延而非需求消失；十銓積極爭取伺服器及資料中心訂單客戶，以利全球出貨量與銷售額續升。

受疫情影響，中國、南韓等記憶體產量受阻情況下，台廠可望受惠轉單效應，3月及Q2市場價格評估仍持續向上；若疫情持續擴散，恐怕直接衝擊產業上下游供應鏈，恢復期加上消費端購買力回溫，預計最快第2季將出現轉好，是否出現任何變數持續觀察，十銓努力強化體質迎接挑戰。

十銓2月營收4.41億元，2月SSD、工控產品線銷售依舊亮眼。主力電競及標準記憶體產品因疫情關係宅經濟發威，全球出貨量持續增溫，SSD出貨量更較去年同期成長近36%；工控出貨量相較上月提昇8%，十銓持續衝刺高利潤產品線，看準風向球5G、資料中心、AI拉貨商機，將帶動整體營運逐季成長上揚。