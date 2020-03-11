晶心科、世芯-KY 今年均瞄準大陸市場

矽智財廠各擁題材，今年營運多數仍可望維持成長，其中，晶心科（6533）鎖定RISC-V，近年來在中國市場持續拓展下，營運成果逐步顯現，而同樣鎖定大陸國產化市場的世芯-KY今年同樣在市場不看淡下，市場法人也看好該公司今年表現。

對於晶心科及世芯-KY來說，中國市場的成長讓營運近年來維持穩健表現，不過，今年以來的新冠肺炎讓今年中國市場的需求出現變數。

對此，晶心科總經理林志明認為，短期受疫情影響，衝擊程度仍待觀察，不過，就中期來看，RISC-V 市場將持續發展，且北美、歐洲客戶採用意願高，有助營運，對今年營運表現仍正面看待。

林志明指出，中國客戶逐步復工中，目前已有些許簽約開發案，但因疫情變數大，預計疫情若可在4月結束，全年仍能達陣營運目標，但如果疫情影響至第3季，全年恐難成長。美系人工智慧相關廠商是晶心科去年最大客戶，第2大客戶是觸控面板相關的台商，第3大客戶是5G相關的美商，感測器相關的台商是第4大客戶。

針對市場看好的晶心科營運重心RISC-V，林志明表示，由於RISC-V從授權到量產約3至4年，因此，預計今年還不會有RISC-V 的權利金貢獻，最快明年可見到。

林志明指出，去年IP授權合約數141個，較前年43個，明顯大幅成長，其中，V3約占授權金營收35%。

晶心科去年受惠RISC-V產品授權數量大增，營收達 4.95 億元，年增 62.38%，但因研發、業務等費用提升，侵蝕獲利，去年全年晶心科每股稅後純益0.38元，較前一年的0.97元成績衰退。

此外，同樣以中國市場為重心的世芯-KY，市場法人對該公司今年度展望樂觀，去年該公司營收成長，主要來自飛騰CPU訂單，佔去年第4季營收比重58%，預期2021以前仍樂觀主要來自國產化需求，市場法人認為，該公司後市展望優於市場預期。