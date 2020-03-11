隆達去年虧損 今年全力提升MiniLED及感測比重

LED廠隆達（3698）去年在美中貿易戰影響下游需求下，再加上市場照明產品價格仍持續下滑，使得隆達去年全年稅後淨損3.1億元，全年每股虧損0.61元，不過，對今年營運展望，該公司表示，將全力提升MiniLED及感測比重，在產品毛利率較照明產品相對較佳下，也有利提升今年營運表現。

隆達電子表示，去年在美中貿易戰不確定性影響下，客戶下單相對保守，產業供需失衡與競爭壓力造成價格下滑，因此全年營收減少，展望今年，第一季因受到新型冠狀病毒疫情影響，造成供應鏈紊亂與需求緊縮，對全球經濟造成極大影響，也為今年景氣帶來不確定性。

儘管面對外在經濟衝擊，隆達仍積極推廣新產品與新技術占比，MiniLED的背光產品持續領先，目前在全球客戶已有許多合作案正在積極進行中，並已導入筆電、桌上型螢幕、車用面板及電視等各種應用。

此外，隆達也積極佈局感測元件、UV及穿戴裝置等新應用領域產品。在3D感測應用上，利用ToF原理之VCSEL元件開發有成，並提供歐美及大陸一線品牌客戶，與客戶合作開發應用於汽車之3D人臉辨識輔助安全駕駛，另IR LED產品亦已應用於安防及智慧門鈴等市場; 穿戴應用元件則成功成為國際知名運動手環品牌的主要供應商；而UV產品需求也增溫，廣泛應用於殺菌、醫療、印刷固化等市場。

面對大環境波動及LED市場的激烈競爭，隆達電子除了在顯示器、感測、車用與專業照明等四大領域加強開發外，為因應5G通訊市場之起飛，跨足了通訊及功率半導體電子元件領域，未來將持續加強研發力道並優化生產效率，加速新產品量產以搶市場先機。