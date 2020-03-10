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台積電2月營收跌破千億 創7個月新低

聯合報 / 記者簡永祥／台北報導
台積電昨天公布二月合併營收為九三三點九四億元。圖／聯合報系資料照片
台積電昨天公布二月合併營收為九三三點九四億元。圖／聯合報系資料照片

台積電昨天公布二月合併營收為九三三點九四億元，終止連續六個月營收破千億元大關，月減百分之九點九、年增百分之五十三點四，創七個月以來新低，但預料三月營收可望再重回千億之上，仍可符合財測目標。

台積電累計一、二月合併營收為一九七○點七八億元，年增百分之四十一點八。以台積電預估本季營收以新台幣二十九點九元兌換 一美元匯率基率計算，介於三○四九點八億元到三○七○九點七億元區間，季減百分之二點九到百分之三點九。

台積電在公布二月營收後，仍未因新冠肺炎疫情全球肆虐調整首季財測，推斷台積電三月營收仍有信心重回千億之上，且超越一○七九億元，如期達到目標。但市場正緊密關注台積電第二季營運是否會受新冠肺炎影響而不如預期，甚至調整全年資本支出。台積電則表示，將有關公司營運，將於下個月法說會再對外說明。

台積電首季營運受惠七奈米訂單滿載、5Ｇ提前布局和高速運算晶片需求強勁，呈現淡季不淡，以美元計算將介於一○二億美元到 一○三億美元，僅季減百分之○點九到百分之一點八，將是歷年訂單最旺的首季，一月營收表現依循既定軌跡前進，二月營收雖跌落千億元下，但因首季出貨晶圓幾乎是在去年第四季就已談定投片，受新冠肺炎疫情影響不大。

不過，台積電最大客戶蘋果已表明新冠肺炎衝擊相關供應鏈，首季銷售將受影響，加上另一大客戶海思已因應母公司華為手機海外銷售不佳，下修投片量，相關廠商還包括手機晶片大廠聯發科、影像感測器大廠韋爾等都相繼砍單，預料將會反映在台積電第二季營運。

尤其美股近期大跌，台積電成為外資賣超標的，近二個交易日市值就蒸發三千五百億元，但盤中特定買盤拉抬，激勵股價翻紅，最後以三○七元作收、上漲一點五元。外資持續賣超二萬二千八百六十七 張，連四個交易日賣超張，合計賣超十一點九萬張。

台積電 新冠肺炎 疫情 營收 晶圓 蘋果 聯發科

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