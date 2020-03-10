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彩晶去年Q4 每股虧損0.01元

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

瀚宇彩晶今（10）日公布2019年第4季營運成果，銷貨收入淨額約為45.3億元，較第3季42.8億元增加約6%；營業毛利約為3.71億元，營業損失約為9,700萬元，淨損約為1,300萬元，基本每股損失為0.01元。

第4季底每股淨值約為13.06元。第4季毛利率、營業利益率、營業利益+折舊攤銷率及淨利率分別為8%，-2%，11%及-0.3%。

2019年第4季總出貨量較第3季增加約2.4%，達410.7萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為美金36元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為1億2,300萬片，大尺寸面板出貨量約為43萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為11萬台。

在產品組合方面，6吋（含）以下手機面板產品佔總銷售金額之31%，6.2”~10.1”中尺寸平板相關產品佔總銷售額之53%，11吋以上大尺寸面板產品佔16%。

大尺寸面板 平板 彩晶

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