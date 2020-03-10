彩晶去年Q4 每股虧損0.01元

晶圓代工大廠聯電（2303）自結2月合併營收為136.06億元，雖較1月下滑3.42%，但較去年同期增加30.06%。雖然2月營收符合預期，但近日在外資賣超下，股價今日盤中破底，再寫下波段新低。

2020-03-10 14:55