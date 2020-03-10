快訊

檢警一家親？檢察官指揮督導權「被架空」的危機

「北霸主的殞落」八仙樂園停業5年後空拍照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秘戀四個月 先豐閃婚臻鼎

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
臻鼎董事長沈慶芳。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳。記者尹慧中／攝影

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（10）日宣布今年11月將以換股方式入主先豐，據了解，雙方在去年先「見家長」，在大股東點頭之下，歷經四個月秘密往來，先豐「閃婚」臻鼎，大股東也對此樂見其成。而在臻鼎入主後，預計先豐全數團隊將留任。

先豐大股東之一是永豐餘集團，在先豐大股東的點頭首肯之下，臻鼎將入主先豐，開拓硬板製程在車用雷達與基地台PCB應用占比。

另外，面對外界關注，臻鼎董事長沈慶芳也提到，「雙方是正規方式的交往。此次合作將能發揮互補效果」，此次投資先豐是臻鼎的「初戀」，將在資源協助、研發與財務上發揮效益，強化先豐營運體質。

臻鼎是全球最大PCB廠商，去年市占率約6.3%。先豐去年營收約74億元，全球市占率占比約不到1個百分點，不過先豐專攻基地台、汽車雷達板的少量多樣布局，臻鼎則是資通訊應用與大量生產為主。

先豐 臻鼎 股東

延伸閱讀

臻鼎換股入主先豐 先豐換股溢價率約4~8%

影／臻鼎入主先豐 年內100%取得先豐股權

臻鼎增資發行新股 100%取得先豐

金控大股東持股透明化 金管會要求建查核機制

相關新聞

台積電2月營收933.94億元 月減9.9%、年增53.4%

台積電（2330）今（10）日公布2月合併營收933.94億元，月減9.9%、年增53.4%；累計今年1至2月營收1,9...

秘戀四個月 先豐閃婚臻鼎

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（10）日宣布今年11月將以換股方式入主先豐，據了解，雙方在去年先「見家長」，在大...

外資狂倒貨 聯電刷波段低

晶圓代工大廠聯電（2303）自結2月合併營收為136.06億元，雖較1月下滑3.42%，但較去年同期增加30.06%。雖然2月營收符合預期，但近日在外資賣超下，股價今日盤中破底，再寫下波段新低。

台積電2月營收933.94億元 月減9.9%、年增53.4%

台積電（2330）今（10）日公布2月合併營收約為933億9,400萬元，較上月減少了9.9%，較去年同期增加53.4%...

電子五哥 3月產能拚回復正常季節性人力水準

新冠肺炎在中國疫情擴散逐漸得到控制，在大陸官方加速催促復工下，繼鴻海（2317）集團宣示3月底人力將達正常季節性水平後，...

品安2月營收衝25個月高 股價強漲逾4%

記憶體模組廠品安2月業績表現亮麗，營收達新台幣1.66億元，創25個月新高，激勵股價表現強勁，一度達30.5元，漲幅逾4...

台積電以301.5元開盤 兩天跌掉3,500億元市值

台積電（2330）周一ADR收盤大跌5.9%，收在51.83美元，台積電2月營收今（10）日盤後將公布，法人對首季財測目...

朋億Q1下旬營收回升 全年營運先蹲後跳

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）公布2月合併營收2.59億元，月減11.59%、年增29.98%。

力積電Q4登興櫃

力晶集團為加速推進重返資本市場腳步，昨（9）日決定旗下力積電（6770）暫停原訂今年中的公開發行、進行力晶減資轉換力積電股票等作業，待力晶減資並與力積電完成換股後再申請公開發行，藉此避開冗長審查程序，預計今年第4季前完成股票上興櫃作業，為申請上市櫃做好準備。

國巨、華新科 2月失色

被動元件廠國巨（2327）、華新科昨（9）日同步公布2月營收，受大陸廠區因新冠肺炎疫情延後復工、產能利用率偏低影響，同步較元月衰退，國巨降至26.83億元，下探31個月來低點；華新科為19.12億元，為二年來單月新低。

敦泰驅動IC漲價 2月營收創同期新高

IC設計廠商敦泰（3545）受惠主力產品、整合觸控暨螢幕驅動IC（IDC）導入項目持續擴大，加上IDC市場需求增長之下，供應鏈透露，敦泰的IDC產品今年首季出貨量已逼近去年一半的水準，且晶圓代工廠產能吃緊，市場傳出，敦泰的IDC產品報價已調漲5%～10%。

華碩營收下滑8% 十個月低點

華碩（2357）昨（9）日公布自結2月集團營收為213億元，月減8.2%、年減1.1%；2月品牌營收為189億元，年減0.3%，單月集團營收為近十個月來低點。累計華碩今年前二月營收444.8億元，年減6.7%。

熱門新聞

經濟解析／台積電跌到300元能買嗎？法人這樣看

外資賣超545億 融資追繳令恐出籠

法人示警 台塑化Q1恐虧百億

臻鼎、先豐同時停牌 市場猜測購併換股合作

官股趁低檢便宜 年後這些股買最多

外資殺紅眼創史上第三大賣超 買盤最愛這十檔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。