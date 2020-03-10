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秘戀四個月 先豐閃婚臻鼎
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（10）日宣布今年11月將以換股方式入主先豐，據了解，雙方在去年先「見家長」，在大股東點頭之下，歷經四個月秘密往來，先豐「閃婚」臻鼎，大股東也對此樂見其成。而在臻鼎入主後，預計先豐全數團隊將留任。
先豐大股東之一是永豐餘集團，在先豐大股東的點頭首肯之下，臻鼎將入主先豐，開拓硬板製程在車用雷達與基地台PCB應用占比。
另外，面對外界關注，臻鼎董事長沈慶芳也提到，「雙方是正規方式的交往。此次合作將能發揮互補效果」，此次投資先豐是臻鼎的「初戀」，將在資源協助、研發與財務上發揮效益，強化先豐營運體質。
臻鼎是全球最大PCB廠商，去年市占率約6.3%。先豐去年營收約74億元，全球市占率占比約不到1個百分點，不過先豐專攻基地台、汽車雷達板的少量多樣布局，臻鼎則是資通訊應用與大量生產為主。
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