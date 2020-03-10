康友2月營收3.74億元 子公司帝斯營收月增69％

疫苗、輸液大廠康友-KY（6452）今（10）日公告2月營收3.74億元，較1月營收3.1億元，月增22.16％，與去年2月相較增長7.5％，2月營收表現雙增；累計1~2月營收6.81億元，年減率3.46％，1~2月受到春節假期及新冠肺炎疫情衝擊，工作天數減少，且人民幣兌新台幣匯率累計下跌5.10%所致。

展望第1季，子公司六安華源已於2月10日開工，目前已完全復工，受到疫情影響，部分客戶追加訂單，公司依客戶需求，全力配合出貨；至於子公司帝斯生技，因啟動與印尼正大的銷售總代理協議，開始陸續出貨，隨著出貨量放大，營收表現可期。

康友表示，新冠肺炎疫情衝擊，以中國大陸為營運主體六安華源，目前已完全復工，因疫情嚴峻，增加各類大輸液產品的需求，公司全力配合客戶出貨，訂單可望逐步成長。

至於子公司帝斯生技，今年啟動與印尼正大的銷售總代理協議，開始陸續出貨，推升帝斯生技2月營收月增69％，受惠已取得雞新城疫滅活疫苗（ND LaSota）藥證，以及H5N1及H9N2兩張禽流感疫苗藥證，推動出貨量放大貢獻營收，以期三張二價疫苗及一張三價疫苗陸續取得，今年營運正向發展。