群光去年EPS 8.45元 擬配息5.9元

群光（2385）今天公布去年財報，全年營收925億元，營業淨利62.69億元，稅後純益58.38億元，年增63%，每股純益8.45元，營收及獲利均改寫新猷。

群光董事會同時通過擬配發5.9元現金股利，總配發率約七成，連續七年維持七成配發率。依今天收盤價80.4元計算，現金殖利率7.3%。

受新冠肺炎影響，各製造業在中國的產能皆受到衝擊，群光表示，目前位於東莞、吳江與重慶的工廠，防疫措施完善，口罩資源充足，目前均已順利復工，人員回流總計已達70%，預計3月底人員復工狀況可達八至九成。

此外，群光布局東南亞，打造亞洲製造供應鏈以分散風險，選定泰國為發展中心，租賃廠房已於去年第4季順利產出，今年第1季加大營收貢獻，後續新建廠房將於第4季接棒產出，提供客戶製造新選擇。

法人表示，新冠肺炎雖然影響廣泛，但電競產品與智慧辦公室將逆勢成長。宅經濟當道，電競遊戲需求增高，群光的電競鍵盤及電競筆電電源將可受惠。

近幾個月來，國際間商務出差大幅減少，但是商務溝通市場商機無限，傳統電話會議將轉變為視訊會議，群光擁有多年紮實的影像模組製造實力，多年蟬聯全球筆電影像模組市占第一名，可望受惠於智慧辦公室商機。