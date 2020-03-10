電子五哥 3月產能拚回復正常季節性人力水準

新冠肺炎在中國疫情擴散逐漸得到控制，在大陸官方加速催促復工下，繼鴻海（2317）集團宣示3月底人力將達正常季節性水平後，緯創也跟進表態，認為3月將回復正常性人力水準，英業達、仁寶皆表示復工每週在改善，電子五哥力拚3月回復正常季節性人力水準，力求季底「報復性」反彈出貨。

在中國官方「穩就業」政策大旗下，手握龐大就業機會的代工廠成為政府優先復工的指標。鴻海集團率先公佈中國廠區復工比例已超過季節性需求50%；依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

緯創指出，目前復工率達六成，預計3月底將回到正常季節性人力水準。有鑒於產能加速回復，緯創預估3月所有產品線出貨量皆成長，伺服器、筆電相較2月增長幅度將達五成，桌上型電腦則倍數成長。至於顯示器則個位數增長。

仁寶2月是整年度出貨量最差的一個月，預期不會有更差狀況，至於零組件缺料影響不大，客戶需求變化上也沒有太大改變。仁寶指出，目前復工每週都在改善，預期3月復工率會優於2月，目標本月回到正常季節性水準。

展望後市，英業達表示，由於復工率逐漸上軌道，預期3月份筆電出貨量相較2月有機會倍數成長，至於伺服器、智慧裝置則也有雙位數增長表現。

有別於其他同業，由於和碩手握iPhone SE2 訂單，因此早在過年就儲備大量人力，目前昆山廠（世碩）人力已達1.4萬人，該廠預計到4月人力增至4.3萬~4.8萬人，第2季月產能將較首季增加一倍。

受到中國政府防疫規範影響，代工廠皆於2月10日開工，惟因各地方政府規範不同，像重慶市因官方規定較嚴，導致部分工廠延至2月下旬才復工。

惟在開工之後，緊接而來的是零組件廠復工不順、物流交通受阻以及代工廠本身人力不足，導致出現「有單無工」狀況，進而造成代工廠2月營收、出貨量雙雙走低。

以筆電產品來看，由於重慶市是中國筆電生產重鎮，從各家代工廠2月出貨量可見一二。仁寶2月筆電出貨160萬台，比上個月下滑36％。

英業達上月出貨40萬台，月減80萬台、年減70萬台。緯創出貨85萬台，月減、年減15萬台。