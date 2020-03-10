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朋億Q1下旬營收回升 全年營運先蹲後跳

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）公布2月合併營收2.59億元，月減11.59%、年增29.98%。

朋億表示，由於新冠肺炎疫情影響中國地區延後復工，客戶訂單遞延，使得前二個月合併營收5.52億元，較去年同期減少25.7%，不過隨著工程施作與出貨回升，今年營運可望先蹲後跳。

朋億指出，旗下中國地區之蘇州冠博、上海冠禮已於2月中陸續復工，並加速提升整體復工率，盡速完成半導體、光電等主要客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務施作進度。

由於受惠半導體等產業主要客戶持續加大資本支出投入新廠擴建、產能擴充的需求，雖短期因受復工延後而使得部分訂單遞延，但目前已明顯感受到主要客戶對公司的設備的拉貨速度與工程服務施作進度等需求回升，有望隨著整體產能稼動率回升，挹注整體營運保持良好成長動能。

展望第1季適逢農曆新年長假，加上新冠肺炎疫情蔓延，使得第1季的工作天數減少，短期訂單遞延影響營收表現，有望整體營運於首季中下旬後隨著整體出貨表現與施作工程進度回升，有信心今年營運繳出先蹲後跳的成長態勢。

半導體 營收 疫情

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