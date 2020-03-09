緯創2月營收月減25.8% 3月出貨量將報復性反彈
代工廠緯創（3231）受到新冠肺炎影響，導致2月伺服器、筆電、桌上型電腦出貨量皆較元月下滑，單月營收降至448.63億元，月減25.8%，展望3月，緯創預估，隨著復工進度加速，伺服器、筆電出貨量相較2月增長幅度將達五成，桌上型電腦則倍數成長，出貨堪稱「報復性反彈」。
受到中國政府延後開工規定及復工人力不足影響，導致緯創2月營收降至448.63億元，月減25.8%、年減21.1%；累計今年前兩個月營收1,053.52億元，年減20.5%。
從個別產品來看，2月伺服器、筆電、桌上型電腦出貨量皆下滑，僅顯示器出貨60萬台，與上個月持平。其中，筆電出貨85萬台，月減15萬台。伺服器12萬台，月減4萬台。桌上型電腦60萬台，月減30萬台。
展望未來，緯創指出，隨著復工進度加速，加上3月面臨季底出貨旺季，所有產品線出貨量皆成長，伺服器、筆電相較2月增長幅度將達五成，桌上型電腦則倍數成長。至於顯示器則個位數增長。
從整個季度來看，緯創大致維持原先預期，今年第一季相較去年第四季整體產品出貨量下滑兩成左右，惟NB展望改變，衰退幅度將達三成。
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