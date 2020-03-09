緯創2月營收月減25.8% 3月出貨量將報復性反彈

LED廠東貝（2499）過去幾年營運陷入低潮，不過，該公司搶攻MiniLED商機之後，近日宣布擴大在台灣布局，不僅將增設六條智能化產線，且預期6月MiniLED將開始出貨，由於營運有機會擺脫近幾年谷底，今（9）日股價受此激勵，不畏大盤指數一度重挫300點，多空較勁，盤中數度亮燈漲停。

2020-03-09 14:48