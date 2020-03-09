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東捷資訊布局智慧工廠 結盟佐臻打造SmartWMS

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（9）日公告2月營收約5,600萬元，年增21.29%；累計前兩個月營收約3.68億元，年增38.18%，已超越去年第一季整季表現。無懼新冠肺炎疫情繳佳績，東捷資訊表示，成長原因為新客戶看準智慧工廠發展，以及對ERP系統升級需求所致，對營運展望持續樂觀。

東捷資訊過往以ERP業務為主，去年起積極攜手研華等夥伴，積極衝刺智慧工廠業務，目標今年營收成長倍增，占比達兩成。為進一步拓展智慧工廠，東捷資訊今天也宣布和專注智慧眼鏡市場的佐臻結盟，將結合智慧倉儲及AR技術，打造SmartWMS（智慧倉儲管理系統）。

SmartWMS實現即時性資訊與可視化管理，提升企業倉儲、物料管理及作業人員效率，縮短訂單處理時程。東捷資訊指出，此系統可與SAP ERP資料無縫整合，即時雙向交換盤點資料，已成功應用於東元無錫等廠區，讓倉儲作業流程從五天縮短為兩天，提升作業效能，目前亦與國際級科技大廠洽談合作中，可望為物聯網應用布局再下一城。

東捷資訊董事長高尚偉表示，智慧倉儲是企業邁向智慧製造不可或缺的重要關鍵，從收到訂單、採購詢價、進料、存放及出貨配送等供應鏈，透過條碼掃描自動產生數據，讓企業運用大數據分析管理每個環節的成本效益，即時掌握物料的存放位置及保存期限，避免產生呆滯物料問題，精準做出改善。

法人表示，隨著新冠肺炎疫情不確定性發展，影響製造業供應鏈，將加速推升智慧工廠、AIOT等需求，看準東捷資訊今年首月營收較去年同期增長不少、表現亮眼，以目前發展狀況來看，今年營運展望正向。

營收 疫情 肺炎

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