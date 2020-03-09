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台郡2月營收11.43億元 月減13%

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
台郡董事長鄭明智。圖／聯合報系資料照片
台郡董事長鄭明智。圖／聯合報系資料照片

軟板大廠台郡（6269）受新冠肺炎影響，2月營收較上個月下滑13%，但相較去年同期增長27.6%，表現符合預期。

台郡公佈2月營收11.43億元，月減13%，但相較去年同期增長27.6%，為12個月新低，表現符合預期；累計今年前兩個月營收24.57億元，年減14.6%。

台郡先前已預告，上半年因新冠肺炎關係，營運會受一些影響，且因供應鏈復工及交通運輸問題，對上半年展望無法預測。但台郡強調，藉著高雄廠及中國昆山廠兩地產能彈性調配，目前可供應運產能約75~80%，一旦客戶需求回覆，營運將重回成長軌道。

台郡財務長熊雅士解釋，75~80%可供應運產能，是以人力推估說法，對比時間是2019年高峰10、11月，當時是最高點100%，相對於現在就是75~80%。

展望今年營運，台郡指出，2019年以MPI天線為主的產品占營收達13~18%，但到去年第四季已提升到25~30%。而今年公司切入LCP材料天線領域，加上原有MPI積極推廣到手機以外應用，目標2020年天線佔整體營收比重達20-30%。

法人指出，雖然武漢肺炎疫情造成短期能見度下降，台郡今年第1季營收及獲利可能落底，但第2季受惠於iPhoneSE2 需求將帶動營運反彈，下半年仍有旺季效應。

台郡去年第4季合併營收87.33億元，季增5.2%、年增4.2%。毛利率31%，季增7.1、年增7.3個百分點。營益率為24.7%，季增8、年增6.8個百分點。帶動稅後純益來到16.52億元，季增44.2%、年增31.5%，單季EPS為5.19元。

台郡去年全年合併營收為260.33億元，年減2.8%，但在自動化及MPI天線產品出貨增加下，全年獲利逆勢大增，毛利率22.8%、年增3.7個百分點。營益率14.6%、年增2.8個百分點。稅後純益31.53億元、年增19.2%，去年全年EPS達10.02元。

台郡 營收

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