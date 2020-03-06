快訊

台南永康傳銀樓搶案！歹徒搶走金項鍊 估損失20幾萬

美國拒絕女總統! 華倫退出民主黨初選, 不願改挺桑德斯

宏達電2月營收4.2億元 月減12.38%、年減32.96%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）今（6）日公布2月合併營收4.2億元，月減12.38%，年減32.96%，累計今年前二月合併營收9億元，年減44.97%。

宏達電 2月下旬正式推出完整的VIVE Cosmos系列產品，包括配備外部追蹤器的VIVE Cosmos Elite、具備混合實境功能的VIVE Cosmos XR及適合入門使用者的VIVE Cosmos Play等三款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，與三款可換式面板模組，這將使VIVE Cosmos系列產品具備更多元的功能。

宏達電表示，為讓防疫期間，遠距辦公、不便出國差旅或拜訪客戶的企業人士都可以保有良好的溝通管道，已展開VIVE Sync測試版本計畫，VIVE Sync為多人協作和遠端會議軟體，內含七種語言介面，用戶可通過虛擬實境技術，進行虛擬實境會議，目前已陸續邀請特定使用者參加體驗中。

宏達電宣布，台灣、中國大陸、香港與澳門的Viveport Infinity會員自於2月19日起至3月31日可免費使用Viveport Infinity無限制虛擬實境訂閱服務一個月，會員可體驗所有應用和遊戲，提供防疫居家期間更多休閒選擇，方便學生在家學習，又滿足會員娛樂與健身需求。

宏達電指出，Viveport平台持續更新應用與遊戲，推出最新強檔虛擬實境內容，包括許多動畫電影，例如《咕嚕米的眼睛第三集》（Gloomy Eyes Vol.3）、具挑戰性的解謎遊戲如Star Shelter 、Abode 與 Abode 2及以健身為主題的體驗，成為玩家居家防疫期間最好的夥伴。

宏達電 虛擬實境

延伸閱讀

宏達電2月營收4.2億元 月減12.3%、年減32.9%

宏達電推VR會議服務

中華電攜宏達電 VR遠程會議談成5G策略

宏達電推虛擬會議服務 攜中華電完成三地VR會議

相關新聞

淡季不淡 智易守穩5日線

法人看好智易（3596）營運淡季不淡，今（6）日股價壓抑在盤下，但相對大盤為佳，多頭守穩5日線。

台灣大目標價 亞資升至121元

法人出具台灣大（3045）最新報告出爐，因5G投資增加，外資圈大多預估將導致今年獲利衰退，四大外資評等則多空交戰，目標價大致持平，唯亞系外資看好前景，將台灣大目標價由118元升至121元。

無懼華為拖累 台積外資維持買進

市場傳出華為考量手機庫存數量偏高，目前通路商累積約有4,000萬支，故對台積電（2330）先前的5G晶片訂單進行縮減，使得台積電第二季營運存在下修財測的風險。但外資長線看好台積電具備客戶多元化與訂單滿手的絕對優勢，評等維持買進的投資建議。

疫情影響復工2月營收月減4成 鴻海股價跌逾1％

中國廠區受新冠肺炎疫情影響復工進度，鴻海自結2月營收創合併報表以來單月低點。鴻海今天早盤股價走弱，最低來到81.3元，下跌1.7%，市值來到新台幣1.12兆元。

國巨產品漲價 營運喊衝

國巨因應電子廠逐漸復工，湧入急單需求，旗下高雄廠、大陸蘇州廠朝拉產能利用率的目標邁進。法人看好國巨產能逐步拉升，加上積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻（R-Chip）產品報價上漲效益，預期第2季將完全顯現，營運有望優於第1季。

大陸復工狀況、市場需求不明 大立光二個隱憂

大立光昨（5）日公布2月合併營收為36.73億元，僅略減11%，並創歷年同期最佳表現，優於預期，但中國大陸復工、市場需求仍是兩大隱憂。

大立光、鴻海公布營收 法人：觀察訂單遞延效應

大立光與鴻海昨（5）日公布2月營收，雖然都低於元月，但預期3月可望回升，預估第1季受新冠肺炎疫情衝擊最大。法人指出，未來要持續觀察肺炎疫情衝擊及訂單遞延效應。

大立光2月營收 歷年同期最佳

股王大立光昨（5）日公布2月合併營收為36.73億元，雖較元月衰退11%，但仍是歷年同期最佳，略優於預期。大立光表示，3月拉貨動能有望優於2月，但目前市場變化大，客戶是否修正訂單，仍要觀察。

疫情干擾、工作天數短 鴻海2月營收大減四成

鴻海昨（5）日公布2月合併營收為2,174.6億元，為近十年同期新低，主因工作天數減少與新冠肺炎疫情干擾生產，較元月衰退40.4%，比去年同期衰退18.1%。

大立光2月營收 月減11 %

新冠肺炎衝擊電子供應鏈效應顯現，股王大立光手機鏡頭都在台灣生產，昨公布二月營收為三十六點七三億元，月減百分之十一；代工大廠鴻海二月營收約為二一七四點六億元，因工作天數減少與防疫因素，營收跌落近十年同期新低，月衰退百分之四十點三五，年減少百分之十八點一三。

2月營收／傳奇-13% 鈊象+1.8%

遊戲研發商傳奇（4994）、鈊象相繼公告上月營收，傳奇因元月基期較高，今年2月營收2.57億元，月減13.8%、年減12.1%；鈊象因旗下棋牌類遊戲持續熱銷，帶動2月營收6.27億元，月增1.8%、年增97%，創歷史新高。

2月營收／研華-18% 鑫創電子+72%

工業電腦族群2月營收呈現兩樣情，受到新冠肺炎影響大陸廠出貨表現，龍頭大廠研華（2395）昨（5）日公告2月營收月減18.5%、年減9.5%，為近二年來單月低點，不過智慧車載系統業者鑫創電子，則受惠於歐洲警車與火車專案量產出貨帶動，2月業績為4,139萬元，月增高達72%、年增率亦達20.4%。

熱門新聞

老牌飯店亞都6日停牌 傳事業體將大調整

高股息族群 買盤進駐

新缺貨概念股 吸引買盤

樂天化學爆炸 台塑化迎轉單

花旗喊賣上海商銀

科技三族群 同步轉強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。