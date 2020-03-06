宏達電2月營收4.2億元 月減12.38%、年減32.96%

宏達電（2498）今（6）日公布2月合併營收4.2億元，月減12.38%，年減32.96%，累計今年前二月合併營收9億元，年減44.97%。

宏達電 2月下旬正式推出完整的VIVE Cosmos系列產品，包括配備外部追蹤器的VIVE Cosmos Elite、具備混合實境功能的VIVE Cosmos XR及適合入門使用者的VIVE Cosmos Play等三款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，與三款可換式面板模組，這將使VIVE Cosmos系列產品具備更多元的功能。

宏達電表示，為讓防疫期間，遠距辦公、不便出國差旅或拜訪客戶的企業人士都可以保有良好的溝通管道，已展開VIVE Sync測試版本計畫，VIVE Sync為多人協作和遠端會議軟體，內含七種語言介面，用戶可通過虛擬實境技術，進行虛擬實境會議，目前已陸續邀請特定使用者參加體驗中。

宏達電宣布，台灣、中國大陸、香港與澳門的Viveport Infinity會員自於2月19日起至3月31日可免費使用Viveport Infinity無限制虛擬實境訂閱服務一個月，會員可體驗所有應用和遊戲，提供防疫居家期間更多休閒選擇，方便學生在家學習，又滿足會員娛樂與健身需求。

宏達電指出，Viveport平台持續更新應用與遊戲，推出最新強檔虛擬實境內容，包括許多動畫電影，例如《咕嚕米的眼睛第三集》（Gloomy Eyes Vol.3）、具挑戰性的解謎遊戲如Star Shelter 、Abode 與 Abode 2及以健身為主題的體驗，成為玩家居家防疫期間最好的夥伴。