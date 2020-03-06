疫情影響復工 神基2月營收14.62億元近四年低點
強固型工業電腦廠神基公布2月自結合併營收14.62億元，年減13.32%，也比1月減少26%，為近四年單月新低，主要因為新冠肺炎疫情影響復工。
累計前二個月神基累計營收達34.41億元，較去年同期減少8.17%。
神基去年歸屬於母公司業主淨利21.29億元，年減3.8%，每股純益3.67元。
神基去年合併營收為269.53億元，年增9.15%；合併營業利益為29.76億元，年增12.2%；歸屬於母公司業主淨利21.29億元，每股純益3.67元，低於前一年的3.83元。
神基去年第4季營收為70.27億元，季減2.5%、年增8.5%；營業利益7.91億元，季減9.2%、年增6.1%；歸屬母公司業主淨利7.01億元，季增119%，為近三年來單季新高，每股純益1.21元，優於去年第3季的1.02元與前一年同期的1.05元。
神基董事會通過108年度股利分派案，擬配發每股現金股利2.8元，將提交5月29日舉行的股東常會報告。
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