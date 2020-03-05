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發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

奇力新、禾伸堂2月營收出爐 年減3.54％、年增4.89%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

電感大廠奇力新（2456）、被動元件廠禾伸堂（3026）5日公告2月營收，各別為9.62億元和8.24億元，年減3.54％、年增4.89%。

奇力新集團2月業績為9.62 億元，月減23.41％，主要是受新肺炎冠病毒疫情影響，客戶端出貨天數減少及未復工拉貨動能不足所致，不過年減3.54％，幅度輕微，優於法人預期。

從個別公司來看，奇力新公司2月營收為3.76 億元，月減21.8％，年增13.46％；美磊公司2月營收為1.6億元，月減24％，年減4.01％；美桀公司2月營收0.5億元，月減57.88％，年減38.55％。

奇力新表示，隨著中國政府逐步開放復工，各廠區產能稼動率相繼提升，在作好萬全防疫準備及照顧員工健康的前提下，目前全力拉升產能以因應客戶復工後的遞延需求。

至於電阻廠旺詮，累計前2月營收年減16％，同樣受疫情影響遞延出貨，不過延續年前電阻需求出貨緊張，加上競業產能復工緩慢，旺詮馬來西亞廠相較競業更具風險分散優勢。

旺詮2月接單力道依然不弱，交貨依然吃緊，為因應電阻市場供需狀況，已對大中華區EMS及經銷客戶進行價格調漲。

飛磁在大中華區客戶因復工狀況不如預期，拉貨動能相對減弱，不過歐洲及美國客戶在長期經營下，需求不減，波蘭廠區因位於中國區外，受惠歐洲客戶的轉單效應。

禾伸堂2月份合併營收為8.24億元，月減23.78%，年增4.89%，累計1至2月合併營收約19.05億元，較去年同期增加0.89%。

禾伸堂表示，2月營收下滑受新冠肺炎疫情影響所致，不過強調，近期被動元件客戶訂單需求快速增加，庫存水位持續下降，將積極提升工廠產出，全力支援客戶需求。

營收 奇力新

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奇力新2月營收9.62億元 年減3.54%

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