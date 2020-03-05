崑山廠復工影響 研華2月營收月減18.5%

記憶體模組廠宇瞻（8271）總經理張家騉在法說會表示，新冠肺炎疫情持續擴散，對記憶體產業的需求端產生影響，不過，在供給面仍維持較緊的情況下，預期第二季記憶體價格仍將如先前預期上漲，下半年市場供需可能呈現供不應求。宇瞻股價今（5）日急拉至漲停，帶動記憶體模組廠個股漲勢。

2020-03-05 14:29