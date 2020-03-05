崑山廠復工影響 研華2月營收月減18.5%
工業電腦大廠研華（2395）今（5）日公布2020年2月合併營收為32.31億元，較上個月衰退18.5%、年減9.5，研華指出，2月單月營收主要是受崑山工廠復工進程以及物流影響大。
研華累計至2月合併營收為71.95億元，較去年同期營收之77.47億元、衰退7.1%。
研華指出，2月單月營收受崑山工廠復工進程以及物流影響大。以區域來看，台灣地區與新興市場表現較為突出，其他市場則普遍衰退；以事業群而言，則為智能服務事業群（Service-IoT Group, SIoT）有雙位數營收成長，其餘事業部門多為衰退。
若以累計至2月營收來看，以台灣、韓國與東南亞市場成長相對突出；事業群表現則普遍衰退，其中，網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group, NCG）表現相對穩定。
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