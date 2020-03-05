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群電2月營收15.12億元 年減22.3%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

電源大廠群光電能（6412）公布2月合併營收15.12億元。受新冠肺炎影響，較去年同期減少22.3%，較元月下滑38%；累計前二個月自結合併營收達39.54億元，年減12.8%。

群光電能總經理曾國華表示，受到新冠肺炎疫情干擾，2月整體產業復工率不高，交通物流也有諸多限制，造成當月份客戶拉貨遞延。

不過，中國疫情逐步獲得控制，中國政府也積極支持企業復工，公司復工率目前已提升至近七成，公司正加快生產進度，預期出貨狀況可望在3月之後明顯彈升。

法人指出，受到新冠肺炎疫情影響，「宅經濟」當道，娛樂遊戲類的產品逆勢成長。同時，員工在家工作的需求也急速提升，尤其是中國筆電的滲透率占全部PC僅50%，相對於全球的65%比率仍然偏低，因此這次疫情很可能驅動新一波中國筆電的換機潮，而群光電能在電競筆電及商用筆電電源的市佔率領先業界，在疫情延燒時相對有機會受惠。

法人進一步分析，群光電能自動化程度較高，產能恢復進度有望優於同業，加上群光電能在多項高值產品如電競筆電、智慧家庭、伺服器等電源的市占率持續提升，下半年遊戲機電源又有新品推出，看好公司營運在第1季落底後，業績可望逐季攀升。

電競筆電 疫情 群光

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