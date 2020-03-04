南亞科2月營收雙增 首季營運可望符合預期

記憶體大廠南亞科（2408）公布2月營收，在市場擔憂新冠疫情影響記憶體市場供需及價格之下，南亞科2月營收以雙成長表現化解市場疑慮，單月營收並較去年同期成長逾三成水準，達到34.41%；南亞科表示，目前公司產銷正常，第1季出貨符合預期，讓記憶體市況吃下定心丸。

南亞科公布2月營收45.63億元，較上月微幅增加1.4%，較去年同期成長34.41%，單月營收表現也寫下近五個月新高，累計今年前二個月營收為90.63億元，較去年同期增加18.43%。

南亞科強調，目前製造生產及外包封測作業皆在國內，未受疫情影響，調查原物料及設備零組件的供應商，也未受影響，公司製造、銷售、營運皆正常運作，第1季出貨符合預期，也將持續密切觀察事件後續發展，採取必要措施，以確保整體營運及出貨正常。

因應武漢肺炎疫情，南亞科表示，公司配合政府規定，嚴格執行高標準防疫措施，內部採取全體人員體溫量測、密閉空間會議帶口罩、餐飲健康管理等。外部防疫包含來訪人員管控、視訊或電話會議取代差旅等措施。

對於產業後市，該公司先前即表示，今年市況在去年庫存持續去化之後，加上去年各家大廠資本支出保守，供給端成長有限，供需逐步穩定，估全年位元成長率將在15% 上下，對全年保持樂觀看法，營運有機會穩定成長，第2季將優於第1季。