5G商機續推升 精測2月營收年增逾八成

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，對全球市場的供需影響也是市場高度關注重點，而去年以來就持續看好今年5G商機的測試平台大廠中華精測（6510）公布2月營收，較去年同期大幅成長近九成，年增率達到88.81%，市場法人看好，在5G商機貢獻下，今年該公司全年營收有機會挑戰新高。

精測2月營收2.87億元，月增4%，年增89%，累計今年前二個月營收達5.62億元，年增39%；以精測的2月營收表現來看，雖然新冠肺炎持續衝擊全球產業供應鏈，但對精測來說，顯然仍維持成長步調，營運並未受到影響。

精測指出，2月起新冠肺炎疫情雖然開始在各國擴散，但5G基建並未停下腳步，包括IC測試載板以及晶圓測試板等，相關訂單更持續湧進，並未因疫情受到影響，維持穩定出貨量，也是該公司2月營收持續向上推升的主要原因。

原先市場擔心在武漢肺炎持續延燒下，今年5G手機及相關設備的出貨恐怕出現遞延，不過從精測2月營收來看，客戶拉貨動能仍延續，帶動營收年成長幅度高達近九成水準，並創同期新高。

精測為高通5G晶片測試的供應商，提供垂直式探針卡（VPC），隨著高通近期拿下三星、OPPO、小米等旗艦機種，精測營運持續增溫。

法人預估，精測今年前三季營收可逐季走揚，全年營收、獲利也將優於去年，市場法人甚至預期，精測今年全年營收有機會挑戰歷史新高水準。