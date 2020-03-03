第2季DRAM價格仍看漲 記憶體股齊反彈

市場持續高度關注全球電子產業供應鏈受疫情影響及恢復情況，近日市場傳出，由於下游擔心韓國疫情未來可能影響記憶體供貨，近日下游回補庫存有轉趨積極的情況，DRAM價格傳出上漲消息，市場預期第2季DRAM價格仍將持續看漲。

根據業界的消息指出，由於第1季DRAM廠的出貨量不如預期，在供貨量偏低的情況下，3月的DRAM現貨價出現上揚，市場看好3月的合約價有機會上漲2~5%左右，預料台灣相關廠商，包括記憶體廠及模組廠都可望在第2季持續受惠。

今（3）日台股大盤指數隨國際股市強力反彈，但在上下游的電子族群中，記憶體股反彈力道仍相對強勢，其中，三大記憶體股南亞科、旺宏及華邦今日齊上漲，其中，旺宏及華邦電盤中股價均上漲4~5%水準，南亞科上漲2~3%之間；另外，模組廠部分，威剛及廣穎均上漲5~6%，其餘模組廠宜鼎、宇瞻及品安也都上漲2~4%之間。

整體而言，根據集邦科技的資料，今年第1季標準型的DRAM，價格約上漲2~3%，目前看來，在下游拉貨趨於積極下，第2季價格仍可望持續上漲。

不過，國內記憶體廠也表示，雖然由於供給面的疑慮，讓下游廠商出現預期心理，而讓回補庫存動作轉為偏向積極。

不過，在需求面上，全球新冠肺炎的衝擊下，對終端需求的影響程度，及全球電子產業供應鏈恢復的步調，仍待進一步觀察，因此，業者認為，後市記憶體價格即使如預期上揚，漲勢也應以小漲、溫和上漲的機會較大。