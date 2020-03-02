群電去年每股純益4.51元創新高 將配息3.2元

群光電能 （6412）公布去年財報，營收獲利同創歷史新高。2019年營收344.15億元，年增10.0%，合併毛利56.34億元，年增28.5%，合併營業淨利年增54.7%，達22億元，稅後淨利17.2億元，年增67%，每股稅後純益4.51元。

此外，群電董事會亦決議每股配發現金股息3.2元，股息配發率連續7年維持在七成以上，以今天收盤價估計，現金殖利率約5.4%。

展望2020年，群電總經理曾國華強調，雖然新冠肺炎增加了第1季營運的不確定性，但公司在自動化技術及高價值產品的布局不會停歇，目前也還未放棄全年的營運目標。同時，公司已啟動中長期的產能擴充及轉移計劃，預計吳江廠及泰國的新產能將於第2季開始陸續展開，期許公司在新產能及多項高附加價值產品挹注下，今年營收及獲利可望再創高峰。

曾國華表示，公司積極衝刺高值產品市占，去年Type-C筆電電源營收大幅成長六成，大瓦特數筆電及伺服器電源營收年增率亦超越二成以上。受惠於產品組合優化及成本控管得宜，公司合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、營益淨利率、及股東權益報酬率等7項重要財務指標均創下歷史新高，全年獲利亦重回雙位數年增走勢。

針對新冠肺炎影響，曾國華表示，公司在武漢並無生產基地，目前三大廠區吳江廠、東莞廠及重慶廠均已順利復工，惟2月整體產業復工率不高，物流交通也相對困難，影響客戶拉貨進度，預期肺炎對2月營收的影響最大。幸而中國疫情逐步獲得控制，公司3月復工率有機會提升到六至八成，後續將發揮靈活彈性的特長、加強生產資源的調度與整合，預期三月份以後的出貨狀況有機會較2月有顯著提升。