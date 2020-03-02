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產業趨勢有利 法人看旺宏今年營運

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
旺宏總經理盧志遠 （本報系資料庫）
旺宏總經理盧志遠 （本報系資料庫）

旺宏（2337）營運可望受惠真無線藍牙耳機（TWS）、5G基地台加速布建，帶動編碼型快閃記憶體（NOR Flash）需求持續提升，加上大陸主要供應廠受供應鏈中斷影響，生產及供貨受阻，帶動轉單台廠效益發酵，市場法人正面看今年旺宏營運表現。

市場法人指出，儘管近期受到武漢疫情影響，降低系統廠對於NOR FLASH 備貨以及追漲產品價格意願，但在產業庫存已降低並有多項應用推升需求下，市場法人預期，今年NOR FLASH產業供需改善趨勢不變。

此外，針對旺宏產品線，市場法人也認為，除了產業趨勢有利旺宏外，55nm NOR FLASH及19nm SLC NAND FLASH 製程比重漸增，致使生產成本降低將為獲利推動另一動能。

隨著Switch進入中國銷售加速ROM庫存去化，再加上NOR FLASH在TWS、5G 基地台等應用搭載量大增帶動產業庫存去化，再加上該公司在去年第4季降低產能利用率去化庫存，使得去年存貨金額大幅降低至128.1億元，法人也認為在今年FLASH 產業供需轉佳下，存貨跌價損失對於旺宏今年獲利影響性將大幅降低。

雖然旺宏日前在法說會顯示，新冠肺炎讓該公司對產業後市由原本的正向，轉為目前的保守，對表示由於受到疫情影響，價格走勢變的撲朔迷離，對產業後市的態度轉變，讓近期旺宏股價出現一波修正，不過，市場法人認為，以中長期趨勢來看，需求端和供應端的情況，仍對台廠愈來愈有利。

旺宏 藍牙耳機

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