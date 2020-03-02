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策略聯盟 研華認購銳鼎科技20%股權

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
全球工業電腦龍頭研華。 特派記者林則宏／攝影
全球工業電腦龍頭研華。 特派記者林則宏／攝影

全球物聯網智能系統領導廠商研華公司（2395）宣佈現金投資台灣智慧製造顧問暨系統集成公司銳鼎科技股份有限公司20%股權。藉由本次入股，銳鼎科技將正式成為研華於大中華及東南亞地區，金屬加工及手工具領域之智慧工廠共創夥伴。

研華希望藉由本次策略聯盟，與銳鼎科技於金屬加工及手工具市場相關之智慧工廠領域形成平台供應商與系統集成商之上下游協同共創（Co-Creation）模式。除了技術與產品上的支持外，研華也將與銳鼎科技進行共同行銷，落實WISE-PaaS和Industrial Application（I.App）解決方案之銷售。未來，銳鼎科技將其於金屬加工及手工具工廠多年製造執行系統（Manufacturing Execution System，MES）開發和系統集成之產業經驗結合研華於工業4.0之解決方案，並積極採用研華WISE-PaaS物聯網雲平台，提供模組化解決方案，以使方案能被更快速導入至客戶案場中，並同時降低客戶之使用門檻和導入成本，加速市場之推廣。

研華科技董事長劉克振先生表示，銳鼎科技於金屬加工及手工具市場之智慧製造領域具有強大之顧問和系統集成能力，結合研華於工業4.0之解決方案與WISE-PaaS平台，將形成非常互補的策略合作夥伴。藉由與銳鼎科技的合作，研華有信心可以進一步擴大於大中華及東南亞地區金屬加工與手工具產業智慧製造市場之成長與市占率。

銳鼎科技董事長游祥鎮先生表示，鋭鼎科技秉持著創新的精神，面對工業4.0智慧製造的理念，但如何將MES透過演算法的指揮系統，還有AI 的應用方向發展，均是迫在眉睫；而鑒於產業快速的變動，産業間相互合作，建立強力的夥伴關係是面對動態變化最好方法。

研華 東南亞

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