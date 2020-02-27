國巨配息大方 外資肯定

國巨昨（26）日召開股東臨時會，股價暴跌直逼跌停板，外資法人認為，國巨的表現主要是華新科說法保守，加上短線利多鈍化，但國巨董座陳泰銘信心十足，更加肯定被動元件看「漲」，且去年盈餘大方配，股東應很滿意，重申長線買進看法。

國巨昨遭外資、投信、自營商同步賣超，尤其外資大賣6,231張，重擊股價表現，外資在第一時間了解，主要是華新科說法謹慎，讓市場頗為擔心，利多略見鈍化，但陳泰銘以庫存大減、訂單出貨比大增、將適度調整報價，對漲價掛保證，加上大方派息，應有利股價重振旗鼓。

外資指出，國巨股臨會說法呼應市場供給下滑，但需求持續提升的趨勢，漲價勢在必行。就復工來看，國巨大陸廠雖還有挑戰，但應會朝改善前進；預料隨產能增加，既有0201、0402等規格產品調漲後，其他品項還會跟漲。

摩根士丹利在重申國巨前景正向，並提出四個國巨股價反轉訊號，包括獲利前景轉向保守、庫存去化減速、MLCC報價傳出轉跌、以及國巨毛利率掉到24%-29%警戒線，但目前四種警訊都沒浮現，並不需要急著賣股。