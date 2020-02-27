國巨去年每股賺16.35元 派發15元

國巨昨（26）日公布去年第4季獲利季減56.3%，每股純益2.1元；去年每股純益16.35元，優於法人預期的15元，連續二年賺逾一個股本。董事會決議去年度盈餘每股擬配發15元現金股利，為歷史第三高，配息率92%。

國巨去年第4季毛利率季增2.5個百分點，來到33.5%，是近三個季度高點，法人推估是反映產品報價揚升，帶動毛利率走揚，但受新台幣強升導致匯損影響，國巨去年第4季稅後純益降至8.93億元，季減56.3%，年減79.1%， 為11季低點，每股純益2.1元。

國巨說明，去年第4季獲利衰退，主因併購基美產生的一次性相關費用3.3億元，及已實現與未實現外幣兌換損失9.2億元，影響單季每股純益約3元。法人認為，若將3元加總回去，單季每股純益為5.1元，單看本業則呈復甦態勢。

國巨去年稅後純益69.45億元，每股純益16.35元，優於原先法人預期的15元，同時也公告每股配發15元現金股利，為歷史第三高，以昨天收盤價441元計算，現金殖利率約3.4%。