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國巨合併基美 貢獻EPS上看9元
國巨董事長陳泰銘昨（26）日表示，國巨合併美商基美（KEMET）的交易很划算。合併案完成後，國巨年營收將增加400億元，獲利提升五至六成，每股純益挹注8至9元，長期來看非常有利。
國巨昨日股東臨時會通過發行上限8,000萬股現金增資參與發行全球存託憑證（GDR）案，若全數發足，股本將膨脹15%，市場一度擔憂恐稀釋每股獲利能力，陳泰銘針對相關疑問發表上述回應。
陳泰銘指出，增資案通過後，將給予基美原先既有股東，成為未來「新國巨」股東的機會。
陳泰銘說明，基美原始股東中，原本就有一群長期投資被動元件的法人股東，當國巨合併基美後成為「新國巨」，希望可以給這些股東機會，促成此次GDR發行，股東臨時會通過後，將增資案送主管機關核准，何時發行則再看新冠肺炎疫情狀況而定。
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