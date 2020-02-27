聽新聞
test
0:00 / 0:00

國巨合併基美 貢獻EPS上看9元

經濟日報 / 記者李孟珊╱台北報導

國巨董事長陳泰銘昨（26）日表示，國巨合併美商基美（KEMET）的交易很划算。合併案完成後，國巨年營收將增加400億元，獲利提升五至六成，每股純益挹注8至9元，長期來看非常有利。

國巨昨日股東臨時會通過發行上限8,000萬股現金增資參與發行全球存託憑證（GDR）案，若全數發足，股本將膨脹15%，市場一度擔憂恐稀釋每股獲利能力，陳泰銘針對相關疑問發表上述回應。

陳泰銘指出，增資案通過後，將給予基美原先既有股東，成為未來「新國巨」股東的機會。

陳泰銘說明，基美原始股東中，原本就有一群長期投資被動元件的法人股東，當國巨合併基美後成為「新國巨」，希望可以給這些股東機會，促成此次GDR發行，股東臨時會通過後，將增資案送主管機關核准，何時發行則再看新冠肺炎疫情狀況而定。

股東臨時會 國巨 陳泰銘

延伸閱讀

國巨去年EPS 16.35元 每股配發15元現金股利

台股收11433點跌破半年線 八大類股僅造紙上漲

國巨庫存來到歷史新低 市場需求遠高於供給量

陳泰銘：CMOS市場供需非常不平衡 同欣電產能滿載

相關新聞

國巨被動元件庫存 十年最低

國巨董事長陳泰銘昨（26）日表示，新冠肺炎疫情蔓延，旗下大陸工廠產能利用率僅約35%至38%，但供給仍遠低於客戶端需求，國巨訂單出貨比（B/B值）超過2，意味手中訂單量是實際出貨的兩倍。隨供應缺口擴大，導致成品庫存銳減，目前已低於30天，是十年來最低。

中華電 配息4.226元

電信三雄陸續公布今年財測及股利政策，外資也關注5G高額頻譜標金是否影響電信三雄股利政策，遠傳日前宣布每股配息3.25元，盈餘分配率121%，中華電信昨（26）日董事會通過每股配發4.226元現金股利，盈餘分配率99.99%，盈餘分配率創2013年以來新高。

國巨去年每股賺16.35元 派發15元

國巨昨（26）日公布去年第4季獲利季減56.3%，每股純益2.1元；去年每股純益16.35元，優於法人預期的15元，連續二年賺逾一個股本。董事會決議去年度盈餘每股擬配發15元現金股利，為歷史第三高，配息率92%。

國巨配息大方 外資肯定

國巨昨（26）日召開股東臨時會，股價暴跌直逼跌停板，外資法人認為，國巨的表現主要是華新科說法保守，加上短線利多鈍化，但國巨董座陳泰銘信心十足，更加肯定被動元件看「漲」，且去年盈餘大方配，股東應很滿意，重申長線買進看法。

國巨合併基美 貢獻EPS上看9元

國巨董事長陳泰銘昨（26）日表示，國巨合併美商基美（KEMET）的交易很划算。合併案完成後，國巨年營收將增加400億元，獲利提升五至六成，每股純益挹注8至9元，長期來看非常有利。

鴻海下周二法說 聚焦五議題

鴻海昨（26）日宣布，將在下周二（3月3日）召開法說會，說明本季營運展望。據了解，鴻海原定每半年舉行一次法說會，此次提早召開，主要希望在去年財報公布前釐清市場疑慮，並說明集團因應新冠肺炎在防疫與復工實際作為、產能調度情況等，以穩定市場信心。

宏達電成防疫受惠股 股價回神勁揚

宏達電VR解決方案搭上防疫需求，加上今年確定要推出5G手機，有望搶攻首波換機潮，激勵今天股價回神，在台股大盤走弱下，逆勢...

光寶科去年每股賺4.03元 配息3.2元

光寶科技（2301）今（26）日召開法說會，公布去年第4季稅後純益24.07億元，每股淨利（EPS）1.03元。累計全年...

玩美上季轉盈 化身訊連「金雞母」

訊連步出谷底，搭載上新引擎推動成長，法人說，訊連旗下軟體銷售模式轉為訂閱，市場接受度高，PC-Create、行動App營收將大幅成長，FaceMe人臉辨識也深具成長潛力，前景看好。此外，從2015年成軍以來，連年虧損的訊連轉投資子公司玩美移動，也搖身訊連「金雞母」，去年第四季轉虧為盈，今年可望開始獲利。

訊連歡慶豐收 股價點紅燈

訊連（5203）自2018年開始啟動大轉型，營運逐步回溫，去年業績表現佳，接下來將憑藉訂閱制PC-Create（B2B）、行動App、人臉辨識及U通訊等產品線，力拚持續成長。市場樂觀看待訊連前景，今日盤中敲進，激勵其股價盤中逆勢漲停亮燈。

疫情衝擊股價表現 PCB股吹起反攻號角

PCB族群的股價可說是遭到疫情下殺最嚴重的一群，不過，賣壓消化過後，反彈上漲的力道不容小覷；花旗直指抄底的時間已經到了！

TWS恐臨風險 歐系外資調降瑞昱評等、目標價下修至200元

新冠肺炎疫情衝擊中國智慧手機銷售，加上供應鏈庫存、及陸廠生產放量的價格競爭，歐系外資看淡瑞昱（2379）真無線藍牙耳機（...

熱門新聞

陳泰銘：國巨目前成品庫存低於30天 十年來最低水位

中華電信現金股利4.226元 殖利率3.9%

盤中零股交易 拍板10月26日上路

台股收跌106.61點失守半年線 三大法人賣超341.16億元

國巨去年EPS 16.35元 每股配發15元現金股利

內外資力挺 16檔個股放閃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。