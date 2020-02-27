國巨被動元件庫存 十年最低

國巨董事長陳泰銘昨（26）日表示，新冠肺炎疫情蔓延，旗下大陸工廠產能利用率僅約35%至38%，但供給仍遠低於客戶端需求，國巨訂單出貨比（B/B值）超過2，意味手中訂單量是實際出貨的兩倍。隨供應缺口擴大，導致成品庫存銳減，目前已低於30天，是十年來最低。

國巨昨天召開股東臨時會，陳泰銘會後釋出被動元件市況看法。市場關注漲價議題，陳泰銘強調，隨疫情蔓延導致人工與運輸費用同步提升，這些都會納入國巨的製造成本，國巨會適度反映成本趨勢，在供需吃緊狀態下，客戶應能理解。

陳泰銘並未透露國巨被動元件漲價幅度。供應鏈指出，3月起，國巨調升積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻（R-Chip）報價分別達五成，以及七至八成。

國巨昨天股價開低走低，12點過後開始急殺，收盤重挫逾9%、收441元，跌44元，三大法人全數賣超，外資大賣6,231張，連三賣。

談到各地廠區狀況，陳泰銘表示，歐美各地比較沒問題，大陸地區因招工困難，面臨較嚴峻狀態。據了解，國巨目前大陸廠區占總產能約七成，歐美約5%至7%，其餘都在台灣。

陳泰銘說，現階段大陸整體產能利用率偏低、僅約35%至38％，主因新冠肺炎導致當地人員流動受管制，加上新進人員仍要時間訓練，若後續招募人員與訓練順利，3月底產能利用率將能達50%。

儘管目前國巨產出受限，但隨下游廠陸續復工，急單需求急速湧現，陳泰銘表示，目前訂單出貨比已達2 ，也就是國巨手中訂單是實際出貨量的兩倍，是國巨自2018年被動元件大缺貨後，一年多來首見，反映被動元件供需缺口壓力。

他說，目前國巨成品庫存水位已低於30天，是近十年來最低，國巨雖然盡力滿足客戶需求，但現在庫存真的太低，能調動的空間有限。