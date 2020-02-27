中華電 配息4.226元
電信三雄陸續公布今年財測及股利政策，外資也關注5G高額頻譜標金是否影響電信三雄股利政策，遠傳日前宣布每股配息3.25元，盈餘分配率121%，中華電信昨（26）日董事會通過每股配發4.226元現金股利，盈餘分配率99.99%，盈餘分配率創2013年以來新高。
5G頻譜競標剛落幕，總標金高達1,42.91億元，中華電信標金達483.73億元，遠傳為430.42億元，台灣大為306.56億元。外資關注高額標金加上5G基礎建設的高資本支出，將影響電信業者財務配置及股利政策。
中華電信去年每股純益4.23，每股配發4.226元現金股利，將發出327.83億元現金。中華電信日前公布財測預估，2020年度合併營業收入預測數2,141億至2,152.9億元，年增3.2%至3.7%，營業成本及費用預估數較去年成長5.3%至5.5%，主因資通訊專案成本、商品成本增加，及預計5G開台攤銷。
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