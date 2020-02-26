晶電明法說會 法人關注這兩點
LED廠晶電（2448）今（26）日公告經董事會決議，將在5月28日召開股東會，會中討論事項包括辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或私募發行普通股。
在現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證的例行性公告內容指出，以不超過1億股為限，若該額度全部順利發行，所發行股數約佔增資後股本之8.41%，
同時，也公告去年第4季股利分派情形，截至第4季損益為累積虧損，故不予分派。
晶電去年第3季產能利用率偏低，提列閒置產能損失影響，毛利率轉負，稅後淨損8.52 億元，較第2季淨損5.61億元擴大約 51.8%，並較去年同期稅後純益177萬元轉虧，為連續四個季度虧損；此外，受美中貿易戰衝擊，晶電去年全年營收跌破200億元大關，為159.6億元，年減21.48%。
晶電將在27日，參加凱基證券舉辦之法人座談會，法人將關注新冠肺炎疫情對公司營運的影響，以及市場聚焦的Mini LED技術的發展進程。
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