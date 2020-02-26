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國泰網路資安ETF 3月9日開始募集

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
國泰網路資安ETF將於3月9日展開募集，國泰投信總經理張雍川（中）帶領團隊以駭客風格粉墨登場，傳遞資安防護的重要性。 資料來源：國泰投信
國泰網路資安ETF將於3月9日展開募集，國泰投信總經理張雍川（中）帶領團隊以駭客風格粉墨登場，傳遞資安防護的重要性。 資料來源：國泰投信

物聯網時代，萬物皆可愛但也萬物皆可駭，國泰投信今（26）日舉行記者會，看好全球網路資安這塊璞玉商機，再推出一檔主題式ETF：國泰網路資安ETF（00875），將於3月9日開始募集，預計3月30日掛牌。

國泰投信總經理張雍川指出，全民熱話題不再僅是身體要防疫，手機也要妨駭，新冠肺炎潛伏期有14天，但駭客的潛伏期甚至長達半年以上，駭客事件已經不只是出現在電影中，未來將更常出現在日常生活當中，且在物聯網、5G時代下，全球在於資安相關應用支出上，只會增加不會減少。

研究機構指出，2017年至2021年，全球資安產品及服務預估累計支出將超過1兆美元，每年將以12%至15%的速度成長，網路資安將成為最受矚目、成長最快速的投資新藍海。

國泰網路資安ETF（00875）基金經理人游日傑表示，由於物聯網快速的發展，網路資安威脅已從過去桌上型電腦、電子郵件逐漸擴大至筆記型電腦、平板與手機等移動裝置。未來隨著智慧城市與智慧家居逐漸普及，網路資安威脅將進一步拓展至智慧家電、攝影機鏡頭、監控設備，甚至具有自動駕駛功能的汽車都涵蓋在其中，只要能夠連上網的設備，都有受駭風險。

國泰網路資安ETF為亞洲首檔以資安產業為主題的ETF，一次囊括全球48家頂尖安全防護、軟體及服務公司，投資恆美國、以色列、英國等7個國家。

並且追蹤納斯達克ISE全球網路資安指數，指數計算方式採用調整式市值加權，國泰投信量化投資處副總經理鄭立誠分析，此方式具有逢高調節、逢低加碼特性，特別適用於新興產業或是投資以產業為主軸的ETF，可避免單一個股權值過大以及可規避個別風險。

該檔ETF適合重視隱私、想投資趨勢、欲擴大投資範疇以及追求投資夠有效率的投資人，就長期趨勢以及基本面來看是穩定向上的，不過新興產業難免波動較大，另外投資人在操作ETF上也要留意折溢價問題。

資安 ETF 國泰

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