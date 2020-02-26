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光寶去年每股賺4.03元 配股利3.2元

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

光寶（2301）今（26）日舉行2019年第4季法說會，來自於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G+AIOT以及遊戲機等市場需求成長，第4季營業額為441.55億元，銷貨毛利率與營業利益率分別為16.2%與5.8%；分別年增2.8百分點及2.1百分點，稅後純益為24.07億元，每股淨利達1.03元。

光寶科2019年全球合併總營收為1,779.54億元，受惠於精實聚焦有成，產品設計與組合優化，佐以營運效率提升，全年毛利率和營業利潤率為15.4%及5.3%，分別年增2.3 百分點及1.7 百分點。

全年營業淨利93.5億元，稅後淨利93.8億元，分別年增達25%及18%，每股盈餘4.03元，年增18%，創下三年來歷史新高。經由營運活動所產生之自由現金淨流入，當季之淨現金部位持續攀升至372億元。

光寶科去年受惠於雲端運算、LED光電產品與5G、人工智慧及物聯網（AIOT）等主要營運部門與市場應用占總營收超過三成，獲利貢獻佔比逾四成。

光電部門第4季營收佔比為17%；其中，光電部門之LED元件受惠於5G、人工智慧及物聯網（AIOT）等應用需求帶動，營收同比持續增長。資訊產品部門佔整體營收70%，雲端運算、網通設備電源管理系統與伺服器機殼，以及AI智慧居家設備電源產品需求穩定。同時，鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升。此外，儲存裝置部門佔總營收8%。

展望第1季，因新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來新的不確定性，光寶正積極應變、機動調度產能因應全球客戶需求，在確保員工健康與環境衛生安全無虞的前提下，與供應鏈夥伴通力合作，期望能在最短時間回復整體穩健營運。

同時，反應獲利能力提升、營運活動所產生豐沛的自由現金流，光寶科董事會今日甫通過提高2019年度配發每股現金股利達3.2元，配息率79%、現金殖利率近7.3%，維持歷年來持續高配息政策與高現金殖利率。

光寶科 營收

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