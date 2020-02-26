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TWS恐臨風險 歐系外資調降瑞昱評等、目標價下修至200元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
瑞昱董事長葉南宏。 聯合報系資料照
瑞昱董事長葉南宏。 聯合報系資料照

新冠肺炎疫情衝擊中國智慧手機銷售，加上供應鏈庫存、及陸廠生產放量的價格競爭，歐系外資看淡瑞昱（2379）真無線藍牙耳機（TWS）業務，認為除短期出貨下滑風險外，長期也有售價衰退的隱憂，決定調降評等由原先中立調降至賣出，目標價由230元下修到200元。

歐系外資最新出報告表示，瑞昱真無線藍牙耳機（TWS）業務恐面臨風險，將影響接下來的營運，恐將會出現下滑；瑞昱去年每股純益13.36元，預估2020、2021年每股純益將分別下滑至12.26元、11.42元。

歐系外資認為，受到新冠肺炎疫情的衝擊，中國智慧手機銷售不振，將影響瑞昱短期表現；因為供應鏈在農曆年前已建立部分庫存，TWS恐出現短期出貨量下滑風險；加上中國大陸當地供應商今年放量生產，甚至晶片價格僅瑞昱的一半，也將造成瑞昱的壓力。

歐系外資表示，瑞昱TWS業務長期恐有售價衰退隱憂，因此，雖有Wi-Fi 6、車用乙太網路、物聯網（IoT）等商機，但恐仍無法完全彌補TWS與大陸市場的下行風險。

瑞昱 藍牙耳機

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