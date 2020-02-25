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三因素影響致伸今年營運 日系外資調降評等及目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

致伸（4915）去年營收及獲利雙創新高，日系外資最新報告認為，致伸今年耳機事業毛利率不如預期、加上新冠肺炎疫情影響、及轉投資Tymphany吸走投資人注意力等因素，今年營收成長恐放緩，決定調降評等由原先買進調降至中立，目標價由67元調降至56元。

日系外資表示，致伸去年打入無線耳機產品，耳機產品占營收比重拉升至15~20%，較前一年的2~4%大幅增加；但是今年在個人電腦周邊等事業缺乏成長動能，預估相關營收將較去年略低，加上新冠肺炎的衝擊，預估致伸今年首季營收恐季減43%，幅度較過去4年平均季減30%還高。

日系外資認為，考量產能利用率下滑造成毛利率衰退，及投資人注意力轉往轉投資公司Tymphany，還有新冠肺炎疫情的影響等因素，決定調降致伸評等，由原先買進調降至中立，目標價由67元調降到56元。

致伸去年第4季合併營業利益9.65億元，單季稅後純益6億元，每股純益（EPS） 1.35元；累計去年合併營收806.5億元，年增24.43%，營業利益27.93億元，年增43.7%，稅後純益21.33億元，年增16.75%，每股純益4.8元，營收獲利都創新高。

營收 致伸

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