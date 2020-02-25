愛普客製化產品案量增加 股價攻漲停至歷史新高

記憶體IC設計廠商愛普（6531）近年來調整營運策略，主要朝向降低標準型記憶體產量，並積極拉升客制化產品比重，隨著今年記憶體產業長期趨勢看回升，因此，今（25）日盤中該股受到今年營運可望回升的激勵，盤中股價攻上漲停價，股價創下歷史新高。

愛普調整營運策略之後，今年營運可望回升，股價今日強勢反應，盤中一度攻上漲停價138元，股價創下掛牌以來的歷史新高。

愛普持續降低標準型記憶體產品，切入往客製化以及設計服務領域，展望今年度，來自AI等領域的設計服務案量逐漸增加，部分客戶也有機會轉量產，而在標準化記憶體部分，今年隨著DRAM價格上升有助於價格去化，估今年打消庫存的壓力將可減輕。

愛普產品包括標準型以及客製化產品，而投片則與大股東力晶合作。力晶則透過旗下力積電、愛普、智成與智慧記憶體科技發展而成的Computing in Memory整合技術平台，擬在DRAM裡面嵌入邏輯電路，整合Processor等邏輯晶片，DRAM記憶體，以及Wireless等WiFi晶片的single chip，惠普則是負責客製化晶片設計部分。

愛普表示，針對AI相關的新應用而浮現出的設計服務是公司的利基，初期先對客戶主要是收一筆設計服務的收入NRE，協助客戶可將產品開發到量產，且需要時間測試，待轉量產後即可以有量產的權利金收入，而此項業務則是高毛利率產品線。

以目前來說，目前客製化產品的需求看起來還不錯，AI設計服務陸續有新客戶開發設計，案量自2018年到2020年慢慢提升，今年預計也有客戶可以轉量產。

就目前來看，愛普表示，新冠疫情的狀況影響不大，部分客戶雖在中國大陸，但目前並沒有客戶暫停出貨，大陸子公司也以研發為主，未受太大影響。