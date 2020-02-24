加捷生技董事長林峻樟遭解任 由李文祥接任
加捷生技(4109)今(24)日公告董事會決議，原加捷生技董事長林峻樟解任，由新任董事長李文祥接任。新任生效日期為2月24日，即刻生效。
前董事長林峻樟為富堡工業(8929)董事，與富堡董事長林煥強為兄弟關係，富堡日前才因新冠肺炎疫情，申請加入口罩生產行列。由於富堡為生產安安、安爽品牌的成人紙尿布大廠，國內生產線主要在蘆竹區的工廠生產，閒置產線改為口罩製造產線，一時成為話題。
加捷生技前身為生產甲魚精相關產品的加捷科技，2013年間引進穆拉德生技公司資金，並更名為穆拉德加捷生技，同時增加一氧化氮補充有關的保健食品和美容保養品，2019年更名為加捷生技。
加捷目前採取直銷與實體通路雙軌策略，透過加捷原本的直銷會員體系，以及穆拉德旗下的實體通路，希望創造最大的合作效益。此次董事長異動，不知是否公司又有新的規劃，截稿前公司尚無回覆。
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