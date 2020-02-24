面板短期供需趨緊 2月價格漲幅可望擴大、3月續漲

受新冠肺炎疫情影響，復工延遲及上游材料供應不足，造成農曆春節後面板廠短期供應較預期減少，另外，在海外市場賽事需求拉動下，備貨需求強勁，群智諮詢（Sigmaintell）預測，2月面板價格漲幅有望擴大，3月維持上漲的趨勢。

群智諮詢表示，在供應減少、需求強勁下，雖然大陸市場1~2月整機銷售慘澹，但2月面板備貨需求暫無明顯調整，進而導致全球液晶電視面板供需關係短期趨緊。

群智諮詢指出，面板廠商亟待價格回升改善獲利，在短期面板供需趨緊的帶動下，群智諮詢預測，2月面板價格漲幅有望擴大，各尺寸表現分析包括，32吋在外銷備貨需求強勁，供應規模收縮下，預計2月漲幅擴大到2美元。

39.5~43吋，外銷備貨加的替代性需求增強；預計2月價格上漲3美元；50吋方面，外銷備貨積極，面板廠短期供應受阻，2月均價漲幅擴大至3美元；55吋部分，需求維持，供應規模收縮導致供不應求，2月價格漲幅擴大到5美元。

大尺寸方面，65吋海外備貨需求強勁，供需偏緊，2月均價上漲5美元；75吋整體供需平衡，價格維持。