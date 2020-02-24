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台灣大攻5G 與南韓SK電訊簽合作備忘錄

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

台灣大（3045）在5G競標中，以三雄最低每單位均價取得最佳頻譜與頻位組合後，快馬加鞭於5G佈局再下ㄧ城。台灣大與南韓第一大行動通訊業者SK電訊（SK Telecom），今（24）日宣佈簽署2020合作備忘錄，緊密結合雙方5G技術與資源，發展新世代行動寬頻網路與創新商務應用。SK電訊領先全球推出商業化5G網路服務，透過與該公司交流合作，台灣大將可汲取其先驅者經驗，掌握國際間最先進的5G趨勢脈動，為接下來的5G佈建贏得先機、鞏固優勢。

台灣大預計於今年第三季正式推出5G服務，此次與SK電訊的年度合作，將聚焦在5G網路建設、網路效能提升、技術轉移等科技項目。

台灣大技術長郭宇泰表示，南韓是全球最早啟動5G商轉的國家，5G用戶數世界居冠，SK電訊為南韓的領導業者，我們希望能借重SK電訊在5G佈建、應用及推展的經驗，讓台灣大在5G的建設與發展上能一步到位，並協助打造健全的台灣5G應用基礎環境。

台灣大表示，與SK電訊成為5G合作夥伴，不僅有助台灣大接軌頂尖5G專業技術，SK電訊提供的專業諮詢服務，也涵蓋5G網路商轉模式分享與垂直場域商業應用，將可強化台灣大本身的競爭優勢，更能藉由引進先行國家的寶貴經驗，進一步創造出更多的5G商機，帶動台灣整體產業全面升級，台灣大期盼運用這次的跨國合作，創造多贏新契機。

台灣大與SK電訊自2013年開始，即展開3G、4G LTE網路規劃與優化方面的長期合作，雙方互動良好、彼此獲益頗多。南韓自2018年5G商轉至今，目前為全球5G用戶滲透率最高的國家，電信巨擘SK電訊在當地市佔率近五成，亦為全球率先突破百萬5G用戶數的電信運營商，在5G網路技術、服務與應用開發推廣等領域，均擁有豐富深厚的實戰經驗

5G 台灣大 南韓

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