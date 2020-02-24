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南韓染疫 兩大題材激勵面板、記憶體逆勢上揚

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
南韓新冠肺炎疫情延燒，已將警戒層級拉高到嚴重的最高等級，市場擔心若疫情持續擴散，是否衝擊到面板、記憶體的供應。 （美聯社）
南韓新冠肺炎疫情延燒，已將警戒層級拉高到嚴重的最高等級，市場擔心若疫情持續擴散，是否衝擊到面板、記憶體的供應。 （美聯社）

南韓新冠肺炎疫情延燒，已將警戒層級拉高到嚴重的最高等級，市場擔心若疫情持續擴散，是否衝擊到面板、記憶體的供應，台廠可望出現轉單，再加上面板及記憶體價格回溫，兩大題材激勵下，友達群創(3481)、旺宏、華邦電等相關個股今(24)日表現出逆勢抗跌的強勢。

南韓是全球面板、記憶體、晶圓代工重鎮，市場指出，若為了遏止新冠肺炎疫情祭出強力措施，將衝擊相關供應鏈，法人表示，友達、群創、南亞科、旺宏、華邦電、台積電、聯電後續是否出現轉單效應值得觀察。

面板雙虎在大尺寸面板報價止跌反彈，營運轉機浮現，外資日前調高面板雙虎目標價，群創評等調升至優於大盤，目標價由8.8元調高至12.5元，友達目標價調升至13.5元。

友達今日以10.55元開高，盤中漲幅0.95%；群創除了價格及轉單兩大題材之外，市場傳出Mini LED已送樣蘋果，預計將搭載在下半年將推出的最新iPad Pro，群創打進蘋果供應鏈，吸引資金進場，今日以8.85元開高後一度拉升至9.07元，盤中股價漲幅收斂，下滑至平盤附近。

不過，群創則是公告澄清，且重申公司一向不對特定事件或客戶評論之公司政策，群創持續在面板顯示技術力求精，經營團隊致力於創造公司最大價值，以回饋股東及投資人的信任。

大尺寸面板 群創 友達

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