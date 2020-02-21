茂矽股價走高 盤中漲至22.95元波段新高

半導體晶圓代工廠茂矽（2342）股價2月初修正到波段低點16.2元，股價寫下近二年多新低之後，技術面出現一根長下影線K棒之後，股價拉出一波反彈走勢，股價近三周以來陸續重新站回短中長期均線之上，技術面重新由多方掌握，今（21）日盤中該股股價一度衝高到22.95元，股價再創波段新高，近一周量能明顯增加，價量具揚下，後市仍具表現空間。

去年全年每股虧損2.56元，主要是受轉投資的資產評價損失拖累，對於今年營運展望，該公司表示，今年第1季接單不錯，今年將全力衝刺車用與工業產品，希望全年營運表現能轉為獲利。

此外，茂矽車用絕緣柵雙極電晶體（IGBT）也已獲多家客戶認證，今年第4季將可試產，明年將可挹注營運。