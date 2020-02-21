茂矽股價走高 盤中漲至22.95元波段新高
半導體晶圓代工廠茂矽（2342）股價2月初修正到波段低點16.2元，股價寫下近二年多新低之後，技術面出現一根長下影線K棒之後，股價拉出一波反彈走勢，股價近三周以來陸續重新站回短中長期均線之上，技術面重新由多方掌握，今（21）日盤中該股股價一度衝高到22.95元，股價再創波段新高，近一周量能明顯增加，價量具揚下，後市仍具表現空間。
去年全年每股虧損2.56元，主要是受轉投資的資產評價損失拖累，對於今年營運展望，該公司表示，今年第1季接單不錯，今年將全力衝刺車用與工業產品，希望全年營運表現能轉為獲利。
此外，茂矽車用絕緣柵雙極電晶體（IGBT）也已獲多家客戶認證，今年第4季將可試產，明年將可挹注營運。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言